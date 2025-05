video suggerito

McLaren domina le prove libere del GP di Imola: la Ferrari brilla a metà con Leclerc e Hamilton Oscar Piastri e Lando Norris dominano anche la seconda sessione di prove libere del GP dell'Emilia Romagna 2025. Alpine sorprende con Gasly. Ferrari resta a metà del guado: bene il passo gara, ma Leclerc e Hamilton fuori dalla top 5 nella simulazione di qualifica.

La McLaren conferma il suo stato di grazia anche nella seconda sessione di prove libere del GP di Imola della Formula 1 2025. Sul circuito dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Oscar Piastri stampa il miglior tempo in 1:15.293, precedendo di soli 25 millesimi il compagno di squadra Lando Norris, a certificare una doppietta che fotografa perfettamente il potenziale della monoposto di Woking su questo tracciato.

Alle loro spalle spunta a sorpresa una Alpine: quella di Pierre Gasly, autore del terzo miglior crono in 1:15.569, a poco più di due decimi dalla vetta. Un lampo inaspettato che rimescola le carte rispetto alle FP1, dove era stato Carlos Sainz a chiudere terzo.

Chi invece non cambia passo è la Ferrari, che si limita a un timido segnale di presenza. Charles Leclerc chiude in sesta posizione, Lewis Hamilton addirittura undicesimo, con i due che si sono semplicemente scambiati i ruoli rispetto alla sessione mattutina. Nessun progresso evidente sul giro secco, ma a salvare il bilancio del Cavallino è un passo gara apparso più consistente rispetto agli avversari.

L'unico vero scossone di giornata arriva a pochi minuti dal termine, quando la sessione viene interrotta dalla bandiera rossa esposta dopo l’uscita di pista alla curva del Tamburello di Isack Hadjar, finito nella ghiaia senza conseguenze.

Temperature leggermente più basse rispetto al mattino e una pista progressivamente più gommata non hanno cambiato le gerarchie: la McLaren si conferma la monoposto da battere sul giro secco, mentre Ferrari è chiamata a un salto di qualità se vuole ambire a lottare per le prime posizioni in griglia nelle determinanti qualifiche del sabato.

La classifica dei tempi delle prove libere 2 del GP Imola della Formula 1 2025

Oscar Piastri (McLaren) 1:15.293 Lando Norris (McLaren) +0.025 Pierre Gasly (Alpine) +0.276 George Russell (Mercedes) +0.400 Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.442 Charles Leclerc (Ferrari) +0.475 Isack Hadjar (Racing Bulls) +0.499 Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) +0.534 Alexander Albon (Williams) +0.623 Carlos Sainz (Williams) +0.641 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.650 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +0.716 Franco Colapinto (Alpine) +0.751 Fernando Alonso (Aston Martin) +0.927 Liam Lawson (Racing Bulls) +0.962 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) +1.046 Lance Stroll (Aston Martin) +1.048 Kimi Antonelli (Mercedes) +1.113 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) +1.126 Esteban Ocon (Haas F1 Team) +1.127