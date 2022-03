Mazepin licenziato dalla Haas, risolto il contratto: “Il team è scioccato per la guerra in Ucraina” La Haas ha deciso di terminare con effetto immediato il contratto con il pilota russo Nikita Mazepin e con lo sponsor Uralkali (società di proprietà del papà del giovane driver) in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Questa la misura comunicata dalla scuderia statunitense a pochi giorni dall’inizio del Mondiale di Formula 1 2022.

"Il team Haas F1 ha deciso di terminare, con effetto immediato, la partnership per il titolo di Uralkali e il contratto di pilota di Nikita Mazepin – si legge infatti nella breve nota diffusa dalla scuderia americana attraverso i propri canali ufficiali –. Come il resto della comunità della Formula 1, il team è scioccato e rattristato dall'invasione dell'Ucraina e desidera una fine rapida e pacifica del conflitto".

Nonostante la decisione della FIA di dare comunque la possibilità ai piloti russi di partecipare alle competizioni internazionali (sotto però la bandiera della Federazione Internazionale), come anticipato nei giorni scorsi la Haas ha dunque deciso di licenziare il 23enne moscovita che, per decisione di diverse federazioni nazionali, non avrebbe comunque partecipare a tutte le gare in calendario nel Mondiale di Formula 1 2022. Risolto anche il contratto con il main sponsor Uralkali, società russa di proprietà di Dmitry Mazepin, padre di Nikita, che dal 2021 era il maggior finanziatore della squadra statunitense e dello stesso pilota. La Haas ha dunque accolto la richiesta fatta dalla Federazione ucraina.

Non è ancora noto chi sarà il pilota che andrà a sostituire Mazepin come compagno di squadra di Mick Schumacher nell'imminente Mondiale di Formula 1 2022. Due i principali candidati: il brasiliano Pietro Fittipaldi, terzo pilota della Haas, o l'italiano Antonio Giovinazzi, driver in orbita Ferrari (con cui c'è una partnership molto solida che va al di là della fornitura del motore), attualmente impegnato in Formula E dopo l'addio all'Alfa Romeo.