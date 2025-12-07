Max Verstappen può davvero vincere il Mondiale F1 su Norris se riuscirà a non andare troppo veloce

La Formula 1 si prepara a regalarci il finale più entusiasmante dove Max Verstappen, Lando Norris e Oscar Piastri si contenderanno la vittoria del Mondiale fino all'ultimo giro. Le distanze fra i tre contendenti sono minime: hanno sette vittorie a testa in stagione e sono a pochissimi punti di distanza, una situazione che lascia aperte tutte le combinazioni.

Verstappen conterà sulla sua esperienza e su un precedente visto nel 2016 per poter avere la meglio e completare un Mondiale incredibile, ma rispetto a nove anni fa tante cose sono cambiate e la sua strategia potrebbe non rivelarsi vincente. Allora fu Lewis Hamilton a trovarsi nella sua stessa situazione con Nico Rosberg che però alla fine vinse.

La strategia di Verstappen al GP Abu Dhabi

Norris 408, Verstappen 396, Piastri 392: è questo lo scenario a poche ore dalla gara che decide tuto in Formula 1 e che vede i tre piloti a pochissima distanza per un finale che si preannuncia già entusiasmante. Verstappen si è preso la pole position nelle qualifiche di Yas Marina e partirà davanti ai suoi rivali, ma dovrà scegliere bene la strategia da seguire per mantenere questo vantaggio. Non gli conviene scappare in avanti e rischiare di perdere tutto: l'obiettivo è arrivare al primo posto e fare in modo che Norris finisca fuori dal podio.

Verstappen, Norris e Piastri si contendono la vittoria del Mondiale di F1 all’ultima gara

Combinazione non semplice e che ricorda molto il finale di stagione del 2016 quando Hamilton si trovava nell'identica posizione dell'olandese. Quella volta l'inglese provò a imbottigliare la gara, rallentando il passo per provare a schiacciare tutti gli avversari e a ridurre le distanze, così che Rosberg avesse più possibilità di essere superato. Il tedesco però riuscì a resistere e a portarsi a casa la vittoria del Mondiale nonostante lo stratagemma.

Verstappen non punterà sulla velocità

Sembra assurdo, eppure l'olandese della Red Bull non cercherà di andare più veloce di tutti se metterà in atto la strategia di Hamilton, perfezionandola. Le McLaren di Norris e Piastri sono macchine molto veloci, ottime in partenza, ma che soffrono i sorpassi: Verstappen dovrà essere perfetto nella prima curva, mantenere la prima posizione e provare a mettere in atto un vero imbottigliamento.

Verstappen dovrà vincere la gara e tenere Norris fuori dal podio

Dovrà vincere e tenere Norris già dal podio, cercando di rallentare la gara così da dare agli altri la possibilità di superare e due Papaya. Non è un piano facile, soprattutto perché dal 2016 a oggi la pista di Abu Dhabi è profondamente cambiata. Nel 2021 le curve lente sono state rese più scorrevoli ed è più difficile bloccare gli avversari, favoriti poi da rettilinei più lunghi che accompagnano bene i sorpassi. Anche le monoposto sono cambiate e il rischio per Verstappen è quello di subire la sua stessa strategia, finendo subito dietro.