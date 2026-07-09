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Maverick Vinales deluso: “Mi sento bruciato da questo mondo. Non credo che continuerò in MotoGP”

Maverick Vinales annuncia a sorpresa di voler chiudere la sua esperienza in MotoGP: “Mi sento bruciato da questo mondo, non credo che possa continuare”.
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A cura di Fabrizio Rinelli
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Maverick Vinales si dice pronto a chiudere definitivamente la sua carriera in MotoGP. Il pilota del team Tech3 si è reso protagonista di un durissimo sfogo alla vigilia dell'appuntamento di questo weekend col Mondiale in programma in Germania. Ebbene, prima di affrontare il circuito del Sachsenring, Vinales ha fatto sapere di aver voglia di voltare totalmente pagina, specie dopo quanto accaduto con KTM. Lo spagnolo non parla più con loro da un po' di tempo. In ballo c'è il rinnovo e la presunta scelta di Tech3 di affidarsi a Luca Marini e a uno tra Senna Agius o Manu Gonzalez lasciando così fuori proprio Vinales dato che posti disponibili nei team non ce ne sarebbero.

"Li ho sentiti solo la scorsa settimana poi non ho più avuto contatti con loro – ha detto Vinales che aggiunge –. Al Montmelò mi fu detto tramite i media che Di Giannantonio avrebbe preso il mio posto e così quando ne ho parlato con KTM per capire se sarei passato al team ufficiale, mi inviarono un contratto che poi mi dissero non fosse più valido". Per Vinales fu la goccia che fece traboccare il vaso: "Mi sento bruciato da questo mondo, non continuerò".

Vinales in sella alla sua moto nell'ultimo Gp.
Vinales in sella alla sua moto nell'ultimo Gp.

Ombre dunque sul suo futuro in MotoGP. "E pensare che il contratto che mi fu inviato non era buono e non faceva i miei interessi, però volevo correre e ho firmato. Dopo due settimane mi hanno detto che non era valido". Un gesto e un comportamento inaccettabile per Vinales che si è detto pronto a fare un passo indietro dopo quanto accaduto: "Dopo una cosa così, non voglio più restarci qui. Da parte loro non è stato serio". Vinales però non parla solo di un addio a KTM e a Tech3, ma definitivamente al mondo del motorsport:

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"Vorrei provare a fare qualcosa di diverso – ha spiegato nella classifca conferenza stampa dei piloti del giovedì –. Io mi sento bruciato da questo mondo e per questo non credo che possa continuare. Nel motociclismo ho fatto tutto ciò che potevo fare e così magari vedrà se ci saranno altre opportunità altrove anche se ad oggi non so cercando nulla, solo una bella vacanza". Insomma, Vinales sembra essere davvero deciso a svoltare la sua vita dando l'addio alla MotoGp. Considerate le dure parole del pilota e il carattere vulcanico del numero uno di Tech3, ovvero Gunther Steiner, non è da escludere nemmeno un divorzio anticipato tra le parti.

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