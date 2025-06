video suggerito

Matteo Doretto muore a 21 anni in un incidente in Polonia: si è schiantato contro un albero Il campione italiano junior di Rally ha perso la vita durante uno dei test pre-gara, la conferma è arrivata dai vigili del fuoco della città polacca di Olsztyn. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

1.078 CONDIVISIONI condividi chiudi

Matteo Doretto è morto a 21 anni in un incidente avvenuto durante i test pre-gara del Rally di Polonia. Il campione italiano junior 2024, originario di Pordenone, ha perso la vita in seguito a uno schianto tremendo: la sua vettura, una Peugeot 208 Rally4, è uscita dalla carreggiata ed è andata a sbattere contro un albero nei pressi della città di Elganowo. A conferma la triste notizia è stato il portavoce dei vigili del fuoco della città polacca di Olsztyn. Il co-pilota Samuele Pellegrino è invece in buone condizioni in ospedale nonostante la violenza dell'impatto.

Pilota intrappolato nel veicolo

Incastrato nella vettura e gravemente ferito. Così i soccorsi hanno trovato Doretto all'interno della macchina da competizione, una situazione che ha reso più difficile l'immediato intervento medico. Le condizioni sono apparse subito molto preoccupanti: Doretto è deceduto nonostante il tentativo di rianimazione cardio-polmonare. Non ha riportato lesioni serie, invece, la persona che era accanto a lui al momento della carambola.

In Polonia un altro tragico precedente

Un anno fa a essere protagonista di uno spaventoso incidente fu l'otto volte campione del mondo Sébastien Ogier: il francese si scontrò frontalmente con un'altra auto, pochi giorni dopo il conducente dell'altra automobile morì a causa delle gravi ferite riportate.

La carriera di Doretto: nel 2024 ha vinto il titolo juniores

Il pilota italiano s'è messo al volate di una vettura di rally nel 2022 guidando una Renault Clio Rally5. A distanza di due anni, ha conquistato un risultato importante vincendo il campionato nazionale juniores. Una carriera in crescendo che lo ha portato in questa stagione a debuttare sui tracciati dell'ERC. Nel Rally Sierra Morena, insieme ad Andrea Budoia, è riuscito a piazzarsi settimo nell'ERC Junior, solo un assaggio ulteriore della sua bravura che in Ungheria lo avrebbe spinto al terzo posto in ERC4 e ERC Junior. La sorte ha voluto che tutto finisse tragicamente: l'Orlen Oil, 81° Rally di Polonia, rappresentava la sua terza partecipazione a una competizione europea in questa stagione.