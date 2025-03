Marquez domina, Diggia secondo e Bagnaia in top 10: la classifica delle Pre-Qualifiche del GP Argentina 2025

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Marc Marquez domina nelle Pre-Qualifiche del GP Argentina 2025 davanti a Di Giannantonio e al fratello Alex. Pecco Bagnaia in top 10 per un soffio. Restano fuori dal Q2 Morbidelli, Mir, Marini, Vinales e Bastianini.

Fantastico Di Giannantonio, che è distante dalla migliore forma fisica dopo l’operazione alla clavicola sinistra, ma ha fatto un lavoro ottimo e ha sfiorato il colpaccio in Argentina, piazzandosi tra i due fratelli. Pecco Bagnaia si è salvato per un soffio e ha effettuato l’accesso diretto alla Q2 di sabato, ma il campione della Ducati no ha avuto vita facile per tutto il venerdì e ha lavorato a lungo al box per trovare il feeling con la sua Desmosedici. Il pilota piemontese sembra essersi portato dietro i problemi riscontrati in Thailandia, mentre il compagno di squadra vola e si candida a prendersi la pole position.

I fratelli Marquez e Diggia spadroneggiano a Termas de Rio Hondo si candidano per la pole di domani. Marquez va in Q2 col nuovo record della pista in 1:37.295, battendo il suo precedente giro veloce del 2014. A Termas de Rio Hondo lo spagnolo ha preceduto Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez, Marco Bezzecchi e Binder.

Il primo giorno di prove a Termas de Rio Hondo lascia diversi spunti di discussione a livello tecnico e decretano l'uscita dalla top10 di Franco Morbidelli (12°), che sarà obbligato a passare dalla Q1 di sabato, dopo aver dato segnali di crescita. Lontano dai piani alti della classifica Enea Bastianini, che sembra portarsi dietro ancora qualche difficoltà nel passaggio da Ducati a KTM.

MotoGP, la classifica delle Pre-Qualifiche del GP Argentina 2025

Questa la classifica finale delle pre-qualifiche a Termas de Rio Hondo.

M. Marquez F. Di Giannantonio A. Marquez M. Bezzecchi B. Binder A. Rins J. Zarco F. Quartararo P. Acosta F. Bagnaia A. Ogura F. Morbidelli J. Mir J. Miller L. Marini M. Viñales F. Aldeguer M. Oliveira S. Chantra R. Fernandez E. Bastianini L. Savadori