Marc Marquez cade anche nelle Libere ad Aragon: il gesto di stizza dello spagnolo Ennesima caduta stagionale per Marc Marquez che finisce nella ghiaia anche nel corso delle prove libere 2 del GP di Aragon della MotoGP 2021. Lo spagnolo della Honda finito nella ghiaia al MotorLand dopo essersi rialzato da terra si è lasciato andare ad un esaustivo gesto di stizza a bordo pista .

A cura di Michele Mazzeo

Dopo aver piazzato il miglior tempo nella prima sessione di prove libere, cominciano male le FP2 del GP di Aragon della MotoGP 2021 per Marc Marquez. L'otto volte campione del mondo infatti nelle Libere 2 sul tracciato del MotorLand di Alcaniz è stato protagonista di un'altra caduta (l'ennesima di questa stagione).

Lo spagnolo si trovava in scia al fratello Alex ma entrando in curva ha perso il controllo della sua Honda finendo ancora una volta nella ghiaia. Per fortuna sembra che il numero #93 non abbia riportato nessuna conseguenza fisica con la caduta che non sia andata ad intaccare il braccio e la spalla destra che lo hanno costretto a stare a lungo lontano dalla MotoGP.

Marc Marquez però non ha preso bene questa ennesima caduta stagionale e dopo essersi rialzato si è lasciato ad andare ad un evidente gesto di stizza a testimonianza delle difficoltà che ancora sta attraversando dopo il rientro in pista.

