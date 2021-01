Marc Marquez vuole proiettarsi nel 2021 cancellando il disastroso 2020, anzi bruciandolo. Già perché questo è stato il modo con cui l'otto volte campione del mondo ha salutato l'anno della pandemia e del brutto infortunio che gli ha fatto perdere l'intero Mondiale di MotoGP e lo ha costretto a sottoporsi a tre operazioni all'omero del braccio destro.

Il talento spagnolo infatti è stato molto attivo sui social media negli ultimi giorni. Ha pubblicato diversi post nei quali ha espresso chiaramente il suo desiderio di dimenticare il 2020 e tornare a correre di nuovo nel 2021. Il classe '93 appare nelle sue foto con la sua "armatura" necessaria per proteggere il braccio destro dopo la terza operazione che non sembra però aver frenato la sua voglia di tornare al più presto in sella alla sua moto.

Dal suo ritorno a casa dopo esser stato dimesso dall'ospedale di Madrid Marc Marquez ha infatti condiviso con i fan molti suoi momenti privati a partire dall'accoglienza riservatagli dai cani di suo fratello Alex al rientro a casa. In uno di questi post sembrava aver preso con ironia ciò che gli è accaduto durante l'anno che stava volgendo al termine riassumendo il suo 2020 con una GIF con una sua caduta. Ma poco dopo ha pubblicato una foto di lui che brucia un foglio con il numero 2020 facendo chiaramente capire che se potesse cancellerebbe completamente l'anno appena terminato. E finalmente, oggi, ne ha pubblicata un'altra dove appare vestito con la tuta Repsol Honda con il casco in mano a testimonianza di quale sia la prima cosa che vuole fare dopo aver completato la sua riabilitazione: risorgere dalle fiamme come una fenice.