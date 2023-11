Luca Marini lascia la VR46 per la Honda: l’ultima sella libera resta nelle mani di Valentino Rossi Con l’ufficialità del passaggio di Luca Marini in Honda resta soltanto un’unica moto ancora libera per la MotoGP 2024: a decidere chi sarà l’ultimo pilota che completerà la griglia di partenza del prossimo campionato della classe regina sarà Valentino Rossi.

Finito il Mondiale 2023 con la vittoria del neocampione del mondo Pecco Bagnaia nel GP di Valencia a tenere banco nel paddock della MotoGP è soprattutto il mercato piloti in vista della prossima stagione con le ultime caselle rimaste libere che si vanno via via riempiendo. All'indomani della gara sul circuito Ricardo Tormo è infatti arrivata l'ufficialità della Honda riguardo all'erede di Marc Marquez nel team ufficiale: sarà Luca Marini a far da compagno di squadra a Joan Mir dato che il fratello di Valentino Rossi, come annunciato dalla stessa casa giapponese, ha firmato un contratto biennale che lo legherà alla HRC fino a tutto il 2025.

"Honda Racing Corporation è lieta di annunciare la firma di Luca Marini per le stagioni 2024 e 2025 del Campionato del Mondo MotoGP. Il 26enne è entrato nella classe regina nel 2021 dopo aver ottenuto sei vittorie e 15 podi nel Campionato del mondo Moto2, finendo secondo nel 2020. Da quando è entrato nella classe regina, Marini ha conquistato due podi nei Gran Premi, due pole position e quattro Podi nello sprint nel 2023. Affiancherà Joan Mir nel Factory Team con un contratto biennale" si legge infatti nella nota diramata da HRC all'indomani dell'ultima gara della MotoGP 2023.

Il passaggio di Luca Marini in Honda dunque completa le line-up dei team Factory della MotoGP 2024, ma libera quella che ad oggi è l'ultima sella rimasta ancora libera per il prossimo campionato della classe regina del Motomondiale, vale a dire quella del team VR46 che ha per il momento un solo pilota, Marco Bezzecchi, già confermato per la prossima stagione. Il direttore della squadra della leggenda Valentino Rossi, Uccio Salucci, ha già annunciato le due opzioni attualmente sul tavolo per riempire il posto vacante: da un lato c'è Fabio Di Giannantonio (reduce dal podio perso causa penalità nel GP di Valencia) rimasto senza contratto dopo l'ingaggio da parte del team Gresini di Marc Marquez; dall'altro "un pilota molto giovane" non rivelato (non si tratta però sicuramente del talento spagnolo Fermin Aldeguer). La scelta toccherà proprio al "Dottore" che nel weekend di Valencia è stato al fianco della squadra proprio per occuparsi in prima persona del nuovo pilota che nel 2024 andrà ad affiancare Marco Bezzecchi nel team VR46.

La griglia dei piloti della MotoGP 2024 ad oggi

Monster Energy Yamaha MotoGP Team: Fabio Quartararo (scadenza contratto 2024), Alex Rins (2024)

(scadenza contratto 2024), (2024) Ducati Lenovo Team: Francesco Bagnaia (2024), Enea Bastianini (2024)

(2024), (2024) Aprilia Racing: Aleix Espargaro (2024), Maverick Vinales (2024)

(2024), (2024) Repsol Honda Team: Joan Mir (2024), Luca Marini (2025)

(2024), Luca Marini (2025) Red Bull KTM Factory Racing: Jack Miller (2024), Brad Binder (2026)

(2024), (2026) Gresini Racing MotoGP (Ducati): Marc Marquez (2024), Alex Marquez (2024)

(2024), (2024) Prima Pramac Racing (Ducati): Jorge Martin (2024), Franco Morbidelli (2024)

(2024), (2024) Mooney VR46 Racing Team (Ducati): Marco Bezzecchi (2024), ?

(2024), ? RNF MotoGP Team (Aprilia): Miguel Oliveira (2024), Raul Fernandez (2024)

(2024), (2024) Tech3 GASGAS Factory Racing (KTM): Augusto Fernandez (2024), Pedro Acosta (2024)

(2024), (2024) LCR Honda Castrol/Idemitsu: Johann Zarco (2025), Takaaki Nakagami (2024)

