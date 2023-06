L’intervista al figlio di Raikkonen diventa virale: è impressionante, risponde come il padre Un’intervista rilasciata dal piccolo Robin Ace Raikkonen dopo aver conquistato il podio in una gara di kart è diventata virale sui social network: la somiglianza con papà Kimi Raikkonen è impressionante e il botta e risposta con l’intervistatore è esilarante.

A cura di Michele Mazzeo

Tale padre, tale figlio. Un proverbio che calza quantomai a pennello vedendo quanto successo al Kartodromo Sette Laghi Kart di Castelletto di Branduzzo al termine del terzo round del campionato Rotax Max Challenge Switzerland che ha visto sfidarsi giovanissimi talenti del panorama kartistico internazionale. Tra questi c'era anche Robin Ace Raikkonen, figlio della leggenda della Formula 1 Kimi Raikkonen, che, nonostante corra contro avversari più grandi di lui di 3 anni (il piccolo finlandese ne ha 8 contro gli 11 degli altri baby-piloti in pista), ha tagliato il traguardo in terza posizione conquistando così il suo secondo podio stagionale dopo quello ottenuto sul circuito di Franciacorta all'esordio. Ed è proprio durante la cerimonia di premiazione che il piccolo Robin Ace ha dimostrato di non aver preso dal padre soltanto la passione per il motorsport e il talento alla guida.

Nel momento in cui è salito sul terzo gradino del podio per ricevere il trofeo per il terzo classificato infatti il baby-driver finlandese è stato intervistato dal presentatore dell'evento ed è lì che, semmai ce ne fosse bisogno, ha confermato di essere figlio del campione del mondo 2007 della Formula 1 in un botta e risposta che, immortalato in un video da mamma Minttu (che dopo qualche giorno ha partorito la seconda sorellina del piccolo Robin dando alla luce la piccola Grace), è divenuto immediatamente virale sui social network. A stupire è stata infatti l'impressionante somiglianza con il padre nel rispondere alle domande.

Le sue secche risposte a monosillabi hanno inevitabilmente ricordato la proverbiale poca loquacità di papà Kimi Raikkonen (che in avvio d'intervista tra l'altro è intervenuto per correggere l'intervistatore che erroneamente aveva parlato di primo podio in carriera, sottolineando come invece si tratti del secondo). Il botta e risposta è stato esilarante creando anche ilarità tra le persone presenti sul circuito: "Come hai trovato la pista, c'erano dei punti più difficili?" chiede infatti l'intervistatore con il piccolo Robin che risponde con un secco "Sì"; a quel punto l'intervistatore ha tentato di strappargli una risposta più argomentata chiedendogli "È più facile o più difficile da guidare?" trovandosi però di fronte un'altra secca risposta ("Più facile" ha difatti risposto Robin Ace Raikkonen prima di piombare nuovamente nel silenzio). L'intervistatore non si arrende e ci prova con un'altra domanda ("La prossima volta in che posizione finirai?") ma il risultato è sempre lo stesso: "Non lo so" ha difatti chiosato il figlio di Kimi Raikkonen tra le risate generali di chi ha rivisto i siparietti, diventati epici, del padre ogni qual volta doveva essere intervistato dai media durante la sua lunghissima carriera in Formula 1.