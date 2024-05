video suggerito

L’impresa nascosta di Leclerc nel GP Miami: è rimasto da subito senza acqua nel caldo torrido Il pilota monegasco rimane senza acqua durante il Gp di Miami. I meccanici non riempiono a sufficienza la sua borraccia, ed è costretto a farsi tutta la gara senza bere nonostante il grande caldo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

Charles Leclerc è arrivato in terza posizione Gp di Miami, conquistando il secondo podio stagionale. Ma il pilota monegasco, al termine della corsa, ha rivelato di aver dovuto affrontare una difficoltà supplementare nel corso della calda gara in Florida.

Il team radio di Leclerc

«Penso non ci fosse la quantità di acqua che mettiamo solitamente nella macchina. Sono stato senza acqua dal giro di formazione in avanti» è stata la comunicazione che il pilota monegasco ha rivolto via radio al proprio ingegnere di pista al termine della gara. Inconveniente non di poco conto vista l'alta temperatura, intorno ai 30 gradi, che c'è stata durante tutto il Gran Premio, con la temperatura dell'asfalto ben al disopra dei 40 gradi.

Insoddisfatto nonostante il podio

Leclerc, nonostante la terza posizione conquistata, non era completamente soddisfatto al termine della gara. Il pilota monegasco si è infatti rammaricato della sfortuna avuta con l'ingresso della virtual safety car, per via del cono abbattuto da Max Verstappen, e poi della safety car entrata in pista in seguito all'incidente tra Kevin Magnussen e Logan Sargeant che ha consentito a Lando Norris di sopravanzarlo e portarsi in testa per conquistare la sua prima vittoria in carriera.

Come bevono i piloti di F1?

Per idratarsi durante le gare, i piloti di F1 hanno a disposizione una borraccia posizionata all'interno dell'auto, collegata a una cannuccia infilata dentro al casco. Quando i piloti vogliono bere, possono farlo premendo un interruttore posizionato sul loro volante. Questo, naturalmente, se tutte le procedure vengono svolte dai meccanici in maniera corretta.

Leclerc come Raikkonen

Non è la prima volta che i piloti Ferrari hanno problemi con l'acqua durante il gran premio. Era infatti già successo a Kimi Raikkonen nel Gp di Ungheria del 2018, quando i meccanici si dimenticarono di collegare il serbatoio di acqua al pilota, che fu costretto a farsi tutta la gara senza bere, anche se in condizioni meteo meno proibitive dal punto di vista climatico rispetto a quelle avute da Leclerc a Miami. Situazione nella quale "Iceman" si è trovato diverse volte anche quando passò alla Sauber, con la sue reazioni che sono diventate virali.

