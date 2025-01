video suggerito

L'ex ingegnere di pista di Leclerc lascia definitivamente la Ferrari: Xavi Marcos passa alla Cadillac Prosegue la rivoluzione di Fred Vasseur in Ferrari, alla vigilia del Mondiale di Formula 1 2025 anche l'ex ingegnere di Charles Leclerc, Xavi Marcos, ha lasciato la scuderia di Maranello: ad attenderlo il ruolo di direttore tecnico in Cadillac Racing (WEC e IMSA).

A cura di Michele Mazzeo

La lenta e costante rivoluzione di Fred Vasseur nell'organico della scuderia Ferrari prosegue. Oggi alla lunga lista di tecnici che hanno lasciato Maranello dall'arrivo del team principal francese si aggiunge infatti anche lo storico ingegnere di pista di Charles Leclerc, Xavi Marcos.

Dopo esser stato destituito e spostato a non meglio precisati "altri importanti programmi aziendali" nel corso del Mondiale di Formula 1 2024 (sostituito al muretto da Bryan Bozzi), prima che inizi la nuova stagione lo spagnolo ha salutato definitivamente la casa del Cavallino Rampante per sposare un nuovo progetto. Con l'addio dell'iberico sale ora ad otto il conto degli uomini che ricoprivano ruoli chiave durante la precedente gestione di Mattia Binotto ad aver lasciato la scuderia di Maranello: da Rosato e Giacobazzi a Makies e Rueda, da Matassa a Cardile e Sanchez.

Xavier Marcos è infatti il nuovo direttore tecnico del programma sportivo LMDh di quella Cadillac che a partire dal 2026 entrerà in F1 come 11° team in griglia. Dopo 6 anni in Formula 1 con la Ferrari (cinque dei quali passati a dare indicazioni via radio a Charles Leclerc), l'ingegnere iberico torna dunque negli Stati Uniti per assumere il nuovo incarico all'interno del Programma V-Series Performance del quale fanno parte sia i team che partecipano al Mondiale Endurance (il WEC) che quelli che invece disputano il campionato IMSA.

L'ex ingegnere di pista del pilota monegasco dunque sarà alle dirette dipendenze della neo responsabile del programma Cadillac Racing, Keely Bosn, che ha preso le redini a partire dallo scorso 1° gennaio. Quella di Xavier Marcos però non è l'unica nuova nomina fatta nella squadra corse del marchio che fa parte del gruppo General Motors. Ad occuparsi delle prestazioni e dello sviluppo del motore Cadillac V8 da 5,5 litri e delle componenti elettriche che formano la Power Unit sarà infatti Sean O'Shea nominato proprio responsabile dei propulsori dell'intero programma.