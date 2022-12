L’ex ferrarista Patrick Tambay è morto a 73 anni: la Formula 1 piange il pilota gentiluomo Patrick Tambay è morto a 73 anni: nei suoi anni 10 in Formula 1 ha corso per Ferrari, Renault e McLaren tra le altre. Il pilota francese soffriva da tempo del morbo di Parkinson.

A cura di Paolo Fiorenza

Il mondo della Formula 1 è in lutto per la scomparsa di Patrick Tambay: il pilota francese è morto all'età di 73 anni, l'annuncio è stato dato dalla famiglia. Alla Ferrari per due stagioni – nel 1982/83 – ottenne due vittorie con la vettura del cavallino rampante. Uomo di grande classe, sarà per sempre ricordato come un gentiluomo.

Tambay soffriva da diversi anni del morbo di Parkinson. Il pilota parigino ha corso in F1 tra il 1977 e il 1986, disputando un totale di 114 Gran Premi ed ottenendo due successi, entrambi con la Rossa. E proprio con la Ferrari visse il suo anno migliore, nel 1983, piazzandosi quarto a fine stagione nella classifica del Mondiale, dopo il settimo posto precedente.

Tambay nell’abitacolo della sua Ferrari numero 27

Il suo bottino complessivo nella classe regina delle quattro ruote è stato di 11 podi e 5 pole position, a fronte di una carriera che lo ha visto al volante di McLaren, Ligier e Renault tra le altre. Tambay ha inoltre vinto due volte il campionato nordamericano CanAm, nel 1977 e 1980. Negli ultimi anni l'ex pilota era diventato commentatore televisivo della sua amata Formula 1.

Patrick Tambay qualche anno fa

Il destino di Tambay si interseca strettamente con quello di Gilles Villeneuve: nel giugno del 1982 il francese fu chiamato dalla Ferrari per rimpiazzare il canadese, deceduto in Belgio, e da lì la sua carriera in Formula 1 visse i momenti migliori. Proprio a Villeneuve dedicò qualche settimana dopo la sua prima vittoria in F1 nel Gp di Francia, mentre il secondo successo arriverà l'anno dopo a Imola.

Uomo di altri tempi, mai sopra le righe e benvoluto da tutti, il francese sarà ricordato non solo per la bravura al volante, ma anche per lo stile e la classe: oggi ci ha lasciato un vero signore delle quattro ruote.