Lewis Hamilton si toglie il bavaglio e sfida la FIA: “Io non mi fermerò, parlerò di ciò che voglio” Il pilota inglese, che da anni si batte per tematiche importanti anche a livello sociale, ha dichiarato che non resterà zitto ed è contrario alle nuove regole imposte dalla FIA: “La Formula 1 non si zittisce”.

A cura di Alessio Morra

La guerra tra la FIA e la Formula 1 esiste da sempre. I toni nelle ultime settimane si sono scaldati e la situazione ha portato a un leggero allontanamento dal circus del presidente Ben Sulayem, che dopo alcune dichiarazioni inopportune seguirà sempre le linee guida, ma non avrà un ruolo operativo. La goccia che aveva fatto traboccare il vaso era stato il cosiddetto bavaglio che era stato imposto ai piloti che, prima di parlare di temi importanti (non sportivi), avrebbero dovuto chiedere l'autorizzazione e comunque in ogni caso avrebbero dovuto essere piuttosto morbidi nei toni.

La FIA ha introdotto il divieto per i piloti di rilasciare dichiarazioni politiche, personali o religiosi, previa approvazione scritta. Lewis Hamilton, che negli ultimi anni ha detto ciò che ha voluto su temi molto importanti, non ci sta e promette che lui continuerà a parlare liberamente.

Nel giorno della presentazione della nuova Mercedes, che proverà a essere migliore di quella dello scorso anno e che è tornata interamente nera, il sette volte campione del mondo ha dichiarato che non ha intenzione di rimanere zitto. Se ci sarà da parlare di un tema importante – come i temi dell'ambiente, la lotta al razzismo o il sostegno alla comunità LGBTQIA+ – lui lo farà.

Leggi anche Hamilton ha dovuto licenziare suo padre: per un periodo si sono parlati solo tramite messaggio

La Mercedes W14 con cui Hamilton e Russell proveranno a combattere per il titolo. Nel 2023 la vettura è diventa nuovamente tutta nera.

Le nuove regole non spostano di una virgola il modo di pensare di Hamilton: "La Formula 1 non metterà mai il bavaglio a nessuno. La FIA in quanto regolatore chiarirà tutto, al limite ci saranno dei luoghi nei quali per rispetto si dovrà seguire delle indicazioni, siamo in attesa di novità da parte della Federazione".

Lewis Hamilton è il pilota che detiene il maggior numero di record nella storia della Formula 1.

Spalleggiato anche da Bottas e Norris, oltre che da Verstappen, l'inglese sa che dalla sua ha anche il supporto di Stefano Domenicali, ex team principal Ferrari che da tempo è anche il CEO della Formula 1: "Il supporto di Stefano è stato straordinario. Penso che tutti i piloti siano stati molto allineati sulla libertà di parola. Ho saputo di questo divieto durante la pausa invernale ma nulla mi impedirà di parlare delle cose che mi appassionano e dei problemi che ci sono".