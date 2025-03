video suggerito

Lewis Hamilton rischia l’incidente durante l’evento Ferrari a Milano: non tutto va secondo i piani Dopo la dimostrazione con le vecchie F1 della Ferrari per le vie di Milano in occasione dell’evento di presentazione della scuderia di Maranello per l’imminente Mondiale di Formula 1 2025, il neo pilota del Cavallino Lewis Hamilton, lasciandosi trasportare dall’enorme entusiasmo dei tifosi, ha rischiato un piccolo incidente nel quale avrebbe potuto farsi male. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Michele Mazzeo

37 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il lungo avvicinamento della Ferrari al Mondiale di Formula 1 2025, il primo con il dream team di piloti composto da Lewis Hamilton e Charles Leclerc, si è ormai concluso. Nel weekend del 16 marzo infatti i due alfieri della scuderia di Maranello saranno impegnati a Melbourne per il GP d'Australia con la nuova SF-25. Per il sette volte campione del mondo sarà dunque il debutto ufficiale in F1 con la casa del Cavallino Rampante in cui, in questi suoi primi mesi in rosso, ha già avuto modo di ambientarsi.

E, tra una sessione di lavoro al simulatore per mettere a punto la nuova vettura dopo i difetti di gioventù emersi nei test prestagionali e la partecipazione ad eventi organizzati da sponsor e partner della squadra italiana, prima di partire per quello che sarà il suo primo gran premio da pilota Ferrari, il 40enne di Stevenage ha avuto modo di sentire da vicinissimo l'entusiasmo e il calore dei tifosi accorsi in massa a Milano per l'evento di presentazione della nuova line-up organizzata nella splendida cornice di Piazza Castello dal nuovo sponsor Unicredit.

Un entusiasmo travolgente con un continuo sostegno sia nei confronti del ferrarista di lunga data Charles Leclerc sia del nuovo arrivato che, oltre che con le parole d'amore verso l'Italia e la Ferrari dette sul palco, hanno ricambiato con dei ‘donuts' fuori programma al termine della dimostrazione fatta nel mini-circuito creato ad hoc per le vie del centro cittadino di Milano a bordo di vecchie monoposto con cui la Ferrari ha corso negli ultimi mondiali di Formula 1.

Un entusiasmo che poteva anche costare qualcosina a Lewis Hamilton che, proprio per ringraziare i tifosi presenti per il calorosissimo benvenuto offertogli, scendendo dalla monoposto ha rischiato un piccolo incidente. Come fa di solito per festeggiare le sue vittorie in F1, il sette volte iridato, con ancora balaclava e casco in testa, è infatti salito con i piedi sul muso della vettura per salutare i tifosi e, come di consueto, ha messo il piede sul pneumatico anteriore sinistro per poi saltare giù e scendere a terra.

Non tutto però è andato secondo i piani dato che nel momento in cui ha poggiato il piede sulla gomma questa ha iniziato a girare con il pilota che è stato dunque subito scaraventato verso l'asfalto. Per sua fortuna però è riuscito a recuperare immediatamente l'equilibrio e atterrare sui suoi piedi mentre alcuni uomini della Ferrari lì vicino si assicuravano che non si fosse fatto male. Un piccolo spavento (come evidenziato anche dal gesto fatto al meccanico che gli ha teso la mano per evitare che cadesse per terra) e nulla più per Lewis Hamilton che, lasciandosi trasportare dall'enorme entusiasmo dei tifosi, non si era reso conto che la monoposto era stata sollevata da terra e dunque le gomme non erano più a contatto con l'asfalto.