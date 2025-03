video suggerito

Leclerc e Hamilton scatenati a Milano disegnano donuts con le Ferrari: non erano previsti Leclerc e Hamilton hanno regalato spettacolo a Milano in piazza Castello con le loro Ferrari disegnando donuts sulla strada. Non erano stati previsti.

A cura di Marco Beltrami

Milano si è colorata di rosso per l'eccezionale festa della Ferrari. Tifosi e appassionati sono accorsi in massa in Piazza Castello per vedere Leclerc e Hamilton in azione. I due piloti infatti hanno regalato spettacolo concedendosi alcuni giri sui loro bolidi nel mini-circuito allestito in città. Grande entusiasmo soprattutto quando il monegasco prima e il sette volte campione del mondo hanno sfoderato i "donuts", contravvenendo a quanto pare alle indicazione della Ferrari.

Cosa sono i Donuts che Leclerc e Hamilton hanno fatto a Milano all'evento Ferrari

Ma cosa sono i Donuts, ovvero traducendo alla lettera le "ciambelle"? In gergo automobilistico si tratta di una manovra che permette ai piloti, stando quasi sul posto, di "disegnare" con le ruote posteriori una serie di cerchi sull'asfalto. In pratica giocando anche con il freno, si lascia il segno degli pneumatici sulla strada, mentre il fumo si alza verso il cielo. Missione compiuta da parte di Leclerc prima ed Hamilton poi, tra l'entusiasmo del pubblico: per diversi secondi la scena è stata coperta dal fumo bianco, con il rumore diventato fortissimo.

Perché la Ferrari non aveva previsto i Donuts di Milano

Missione compiuta visto che sulla strada milanese sono rimaste le "ciambelle" ben visibili a tutti, anche dalle inquadrature dall'alto. Una situazione che a quanto pare stando alle indiscrezioni riportate da Sky Sports non è stata concordata inizialmente con la Ferrari: infatti questo "fuori programma" non sarebbe stato molto gradito soprattutto per le condizioni della strada cittadina, inevitabilmente sporcata dagli pneumatici.

Difficile però trattenersi sia per Leclerc, prima, che per Hamilton poi di fronte all'entusiasmo travolgente del pubblico ferrarista che si è riversato in massa per dare l'in bocca al lupo alla Ferrari in vista di una nuova stagione ricca di aspettative.