Lewis Hamilton rifila una bordata a Verstappen: "Vettel è il miglior campione del mondo che conosco" Il pilota inglese, che dal 2025 guiderà con la Ferrari, ha incensato il suo amico Vettel. Hamilton usando parole splendide per Seb ha anche punzecchiato a distanza Verstappen, ma pure Rosberg e Alonso.

A cura di Alessio Morra

Alla Ferrari ci pensa da tempo, ma Lewis Hamilton, come ha tenuto a ribadire ad Abu Dhabi, resta pilota della Mercedes fino al 31 dicembre. Dopo aver vissuto un emozionante weekend con una sfilza di saluti al suo (ex) team, il sette volte campione del mondo continua a indossare la divisa Mercedes per una serie di appuntamenti istituzionali e dalla Malesia rispondendo a una domanda ha rifilato una stoccata pesante a Verstappen, ma pure a Rosberg e Alonso. Il miglior campione del mondo che conosce è Sebastian Vettel.

L'amicizia e la stima tra Lewis e Seb

Hamilton e Vettel fanno parte della stessa generazione, sono sempre stati messi a paragone, ma nonostante ciò nel tempo sono diventati grandi amici, tra loro c'era e c'è da tempo grande rispetto. Nelle rare comparsate di Seb nel circus spiccano i sorrisi sinceri di Lewis, contento di vedere un vecchio amico che stima anche al di fuori della pista.

Hamilton esalta Vettel: "È molto più di un pilota"

Parlando di campioni del mondo il pilota inglese ha esaltato Vettel e lo ha fatto con parole splendide, ma soprattutto precise, con le quali ha motivato il suo apprezzamento per l'ex pilota della Ferrari: "Seb è il miglior campione del mondo che preferisco perché è molto più di un pilota. È una persona con vera passione, è empatico e si prende cura delle persone. In realtà è l'unico altro che ha cercato di usare la sua piattaforma per qualcosa di buono. Ho incontrato tante celebrità e ci sono un sacco di persone che non dedicano tempo agli altri. Non importa quanto sia bravo a guidare, o quanto sia veloce o quante gare abbiamo fatto insieme. Con lui ho fatto le migliori gare".

Niente di nuovo sotto il sole, però è chiaro che nell'esaltazione di un amico (Vettel), Hamilton rifili l'ennesima stoccata ai suoi vecchi compagni Alonso e Rosberg, con i quali ha avuto modo di baccagliare spesso, e soprattutto a Max Verstappen, il suo ultimo grande rivale al quale proverà a togliere il titolo nella prossima stagione quando guiderà la Ferrari.