Lewis Hamilton fa una promessa solenne ai tifosi della Ferrari: “Cercherò di imparare l’italiano” Dal 2025 Lewis Hamilton correrà per la Ferrari. Il pilota inglese, che vuole provare a vincere anche con il team di Maranello, ha intenzione di imparare l’italiano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lewis Hamilton quando termina i test del Bahrain, scende dalla sua vettura, si cambia e subito si presenta in conferenza stampa. É pronto a rispondere alle domande dei giornalisti, da navigato uomo di sport, anzi di motorsport sa che riceverà anche domande sulla Ferrari, oltre che sulla Mercedes. La sua conferenza stampa diventa paradossale, perché di domande sulla W15 ne arrivano giusto un paio, poi è un fuoco di fila di domande sulla Ferrari, che guiderà dal 2025. Da Vasseur a Schumacher, l'inglese ha toccato tanti temi, compreso quello dell'italiano, lingua che vuole provare a imparare.

Senz'altro quello di Hamilton è stato il colpo di mercato del secolo. Una mossa che ha sorpreso tutti e ha rimesso il team di Maranello davanti a tutti. Dell'addio fragoroso, a fine anno, alla Mercedes se ne parla tanto, c'è addirittura un episodio di Drive to Survive dedicato ai rapporti tra Lewis e Toto, e a proposito di ciò ha detto: "All’epoca del rinnovo ovviamente vedevo il mio futuro con la Mercedes. Ma a fine anno si sono aperte nuove opportunità e ho deciso di coglierle. È stata la decisione più difficile della mia vita".

Il Mondiale 2024 vorrà viverlo ancora da protagonista, ma la pagina va voltata e tra un anno Lewis cercherà di scrivere un altro vittorioso capitolo della sua vita sportiva: "Sono orgoglioso dei risultati ottenuti con la Mercedes, ma ho avuto la sensazione che fosse arrivato il momento di scrivere un nuovo capitolo".

Leggi anche Nigel Mansell con quattro parole spiega perché Lewis Hamilton ha detto sì alla Ferrari

Hamilton cercherà di emulare Schumacher, che è sempre stato uno dei piloti ai quali si è ispirato quando era un ragazzo: "Come tutti i piloti ho guardato Michael Schumacher in gioventù, nel suo periodo di massimo splendore. Pensavo a come sarebbe stato guidare in rosso un giorno". Aggiungendo: "Da ragazzino nel videogioco GP2 lo sceglievo sempre".

Quando il tedesco arrivò in Italia e divenne pilota Ferrari in tanti storsero il naso perché Schumacher non parlava italiano. In realtà lo imparò, ma raramente in pubblico parlava nel vernacolo di Dante. Hamilton invece ha intenzione di mettersi a studiare, è pronto ad aprire i libri e ha imparare l'italiano: "In questi anni non sono mai riuscito a imparare un’altra lingua, ma ci proverò. Da ragazzino nei kart quando guidavo in Italia avevo imparato qualche frase".

Formula 1 News Calendario Classifica segui