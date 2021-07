Lewis Hamilton beffa Verstappen nelle Qualifiche a Silverstone. Quarto posto per Leclerc Lewis Hamilton scatterà dalla pole position nella prima Sprint Race della storia della Formula 1. Il pilota inglese ha preceduto di un soffio Verstappen nelle Qualifiche di Silverstone. Terzo posto per Valtteri Bottas, che ha preceduto un eccellente Charles Leclerc. Solo nono l’altro pilota Ferrari Carlos Sainz.

A cura di Alessio Morra

A Silverstone il più veloce delle Qualifiche è Lewis Hamilton che beneficia dell'aria di casa e si mette alle spalle Verstappen. L'inglese partirà in pole position nella Sprint Race. Quarto posto per uno straordinario Leclerc, terzo Bottas. Nono l'altro pilota della Ferrari Carlos Sainz.

Le Qualifiche di Silverstone

Q1: In un orario inedito, le 18 ora inglese (le 19 italiane), quindi con il sole che tramonta, sono iniziate le Qualifiche delle gara Sprint, la prima di sempre nella storia della Formula 1. Verstappen e Hamilton si mettono subito al sicuro e con loro anche i rispettivi alfieri, ma anche i piloti della Ferrari che si confermano nelle prime posizioni. L'ultimo minuto è caotico con la pista che si è migliorata tantissimo e che ha permesso anche a piloti non abituati a stare al vertice di vivere l'alta classifica, come è stato per Giovinazzi e Ocon. Fuori Raikkonen e Tsunoda.

La Q2 è stata esaltante per gli inglesi. Perché Lewis Hamilton con un giro strepitoso è riuscito a mettersi alle spalle Max Verstappen, cosa che non gli accadeva da un po'. George Russell conquista una settima posizione straordinaria e porta la Williams ancora in Q3. Fuori Alonso, Gasly, Ocon, Giovinazzi e Stroll.

Q3: Lewis Hamilton torna grande in casa e si mette davanti a Verstappen anche nella Q3. Bottas è terzo, la Mercedes sembra tornata in palla. Quarto posto per Charles Leclerc, che domani partirà dalla seconda fila. Il monegasco spera in una grande Sprint Race. Solo nono Carlos Sainz. Applausi scroscianti anche per George Russell, che ha chiuso settimo.

1a fila: Hamilton (Mercedes), Verstappen (Red Bull)

2a fila: Bottas (Mercedes), Leclerc (Ferrari)

3a fila: Perez (Red Bull), Norris (McLaren)

4a fila: Russell (Williams), Ricciardo (McLaren)

5a fila: Sainz (Ferrari), Vettel (Aston Martin)

6a fila: Alonso (Alpine), Gasly (Alpha Tauri)

7a fila: Ocon (Alpine), Giovinazzi (Alfa Romeo)

8a fila: Stroll (Aston Martin), Tsunoda (Alpha Tauri)

9a fila: Raikkonen (Alfa Romeo), Latifi (Williams)

10a fila: Schumacher (Haas), Mazepin (Haas)