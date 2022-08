L’eroica resistenza di Sam Bird che corre con una mano fratturata e si piazza all’ottavo posto Sam Bird, pilota inglese della Jaguar, ha disputato l’E-Prix di Londra di Formula E con una mano fratturata. L’ottavo posto vale oro per l’inglese, che potrebbe saltare l’ultima gara della stagione.

A cura di Alessio Morra

Domenica scorso nella seconda tappa londinese della Formula E 2022 il belga Stoffel Vandoorne ha messo le mani sul titolo, gli bastano 14 punti nelle ultime due gare per aggiudicarselo, e per regalare il secondo successo di fila alla Mercedes, che lascerà a fine stagione. Le gare di Formula E sono sempre molto intense e sono ricchi di colpi di scena, soprattutto i finali sono pieni di sorprese. Dopo l'e-Prix di Londra la scena se l'è presa tutta Sam Bird, pilota inglese di 35 anni, che dopo aver effettuato degli esami all'ospedale ha scoperto di avere una mano fratturata. E in quelle condizioni ha corso una gara. Eroico.

Bird è un pilota di livello, non ha avuto l'opportunità di correre in Formula 1, ma nelle altre categorie ha ottenuto buonissimi risultati. Della Formula E è uno dei veterani, ha ottenuto 12 successi in 9 stagioni, e a Londra, nell'appuntamento di casa ci teneva particolarmente a fare bene. Non è stato tra i primi, ma comunque ha tagliato il traguardo all'ottavo posto. Comunque in zona punti. Quando è sceso dall'abitacolo è stato portato in ospedale, perché accusava forti dolori alla mano sinistra. Gli esami hanno dato un esito sorprendente, perché Bird sapeva di non essere al top, ma non immaginava di aver corso con una mano fratturata.

Sam Bird è uno dei veterani della Formula E, a Londra è arrivato ottavo.

La Jaguar ha pubblicato un comunicato: "Poco dopo la gara, Sam Bird del Jaguar TCS Racing è stato portato in ospedale per controlli precauzionali relativi ad infortunio subito durante il primo giro nel Round 14 di Londra. In seguito ad una radiografia, possiamo dire che ha riportato una frattura scomposta alla mano sinistra. Sam si recherà al più presto da uno specialista per determinare il trattamento migliore".

Niente operazione, ma nonostante ciò ci vorrà un mezzo miracolo per essere al via delle ultime due tappe stagionali, quelle che si terranno in Corea del Sud prima di Ferragosto: "La partecipazione di Sam al prossimo E-Prix di Seul del 13 e 14 agosto sarà valutata nei prossimi giorni".