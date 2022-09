L’emozionante addio privato alla MotoGP di Dovizioso, scoppia in lacrime a Misano: “Colpa del video” Andrea Dovizioso ha rivelato che nel corso del weekend del GP di San Marino a Misano nel quale si è congedato dalla MotoGP, durante una festa organizzata in suo onore, la visione di un video lo ha fatto scoppiare a piangere.

A cura di Michele Mazzeo

Con il 12° posto nel GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2022 si è conclusa la straordinaria carriera nel Motomondiale di Andrea Dovizioso che al termine della gara di Misano ha dato il suo addio, questa volta definitivamente, alla MotoGP. A 36 anni il pilota italiano ha deciso di uscire di scena sul circuito di casa, lì dove tutto era cominciato, attorniato dalla sua gente e dai suoi tifosi che gli hanno riservato diversi omaggi (con i suoi amici che nell'ultimo giro lo hanno aspettato alla Curva 14 sventolando le bandiere con quello 04 che lo ha accompagnato in questa lunga militanza in top-class).

Nonostante, per lui non sia stato un weekend come tutti gli altri, il forlivese si è congedato dalla classe regina del motociclismo mantenendo il suo consueto aplomb pur tradendo, eccezionalmente, qualche piccola emozione. Niente lacrime ovviamente ma in questo suo ultimo Gran Premio un giro d'onore con il sorriso stampato sempre sul volto se lo è concesso.

Sembrerebbe già tanto per chi conosce il personaggio in questione da sempre più razionale che emotivo, più riservato che istrionico. E invece la sera prima Andrea Dovizioso, nella festa privata organizzata dal suo team per rendergli omaggio, ha sorpreso tutti, e probabilmente anche se stesso, lasciandosi andare alle emozioni: "Sabato sera il team ha organizzato qualcosa con tutti i miei amici e un video con gli altri piloti, è stato molto emozionante per me" ha difatti rivelato lo stesso pilota romagnolo campione della 125cc in un'intervista rilasciata a Motorsport.

A svelare poi la sua effettiva reazione nel momento in cui gli è stato fatto vedere il video con i messaggi di colleghi, avversari e amici con cui ha condiviso gioie e dolori in pista negli ultimi 22 anni: "Devo dire un grande grazie a tutti quelli che mi hanno mandato un messaggio. E stiamo davvero parlando di grandi nomi, quindi non me lo aspettavo. Le cose che mi sono state dette, che non erano affatto banali, mi hanno commosso – ha difatti raccontato Andrea Dovizioso quasi stupito della sua stessa reazione –.

Non è stato un videomessaggio in particolare, ma in generale tutto l'intero video, incluso quello che veniva fatto nell'hospitality dal team e quello che dicevano di me le persone. Non era falso e preparato, per questo mi ha colpito e ho iniziato a piangere" ha infine chiosato il 36enne forlivese che dunque, sorprendendo anche se stesso, ha ammesso che nell'ultimo weekend da pilota MotoGP si è addirittura lasciato trasportare dalle emozioni fino a mostrarsi in lacrime. In quella che è stata la sua ultima volta dunque per il Dovi c'è stata anche una prima assoluta.