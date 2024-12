video suggerito

Leclerc spegne le speranze Ferrari prima ancora delle qualifiche: il messaggio radio è uno schiaffo Charles Leclerc manda un messaggio in radio che sa quasi di resta. Il pilota si accorge che la sua Ferrari in pista non sta rendendo: “Non siamo da nessuna parte”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il sabato del GP di Abu Dhabi non inizia nel migliore dei modi per la Ferrari. Le Libere 3 di questa mattina infatti potrebbero aver dato un'indicazione molto importante su come potrebbe affrontare qualifiche e gara la Rossa a caccia del titolo costruttori. Tutto è riassunto nel team radio di Charles Leclerc che ha chiuso al nono posto le FP3 con Sainz che ha chiuso invece in quinta posizione. Durante gli ultimi giri in pista il pilota monegasco parla al suo ingegnere, è un messaggio quasi di resta da parte di Leclerc: "Non siamo da nessuna parte".

Il riferimento è al ritmo della Ferrari in pista di gran lunga inferiore rispetto alle McLaren di Piastri e Norris che chiudono davanti a tutti. E così dopo le parole di Leclerc va in scena un botta e risposta tra lo stesso pilota e la scuderia Ferrari. La risposta al messaggio di resa di Leclerc è stato immediato: "Stiamo perdendo maggiormente da Norris dalla curva 1, 13 e 14". Il pilota monegasco allora ribatte e chiude: "Non è realizzabile quello che mi stai dicendo, fare quello che sta facendo Norris per me è irrealizzabile" con tono di scoramento.

Leclerc in pista durante le libere.

A Leclerc evidentemente hanno chiesto di sfruttare meglio lo pnemautico in quelle determinate parti indicate. Sembra quasi che la Ferrari non riuscisse a sfruttare al meglio le gomme. Alla Rossa è già accaduto che nell'ultimo tratto vada a pagare di più perché la gomma sia già allo stremo dell'utilizzo. Di conseguenza soffre su quelle curve che invece affronta al meglio Norris. La Ferrari dunque fatica come se non fossero già abbastanza gravose le 10 posizioni di penalità in griglia a Leclerc che ha avuto difficoltà soprattutto nell'ultimo settore.

I problemi della Ferrari in pista durante le Libere 3

È il weekend in cui si decide il titolo Costruttori tra il team di Maranello e quello di Woking e di certo l'asticella ora pende ancora di più sulla Red Bull pronta a prendersi ancora tutto dopo aver conquistato l'ennesima vittoria del Mondiale con Max Verstappen. Leclerc in pista però, oltre ai problemi avuti durante le Libere 3, si è anche distinto per un gesto molto professionale nei confronti di Carlos Sainz che dopo questa gara non sarà più con la Rossa per lasciare spazio ad Hamilton. Sul suo casco il monegasco ha scritto: "Muchas gracias Carlos".