Leclerc ridimensionato da Sainz: “Max e Lewis gli unici talenti della F1, Charles smitizzato” Il pilota della Ferrari dopo essere arrivato alle spalle di Carlos Sainz nel Mondiale 2021 è stato ‘smitizzato’, secondo Helmut Marko della Red Bull.

A cura di Alessio Morra

Il countdown per l'inizio del Mondiale 2022 è iniziato. Manca ancora tanto e per questo c'è chi pensa a festeggiare e rilassarsi come Verstappen, chi a recriminare come Toto Wolff, chi ha come ricaricarsi e cioè Hamilton, che si è preso una pausa dai social network, e chi invece guarda al futuro e prova già a smuovere le acque.

Helmut Marko, totem della Red Bull, ha infatti lanciato una bordata alla Ferrari e ha dichiarato che anche con il cambio di regolamento la lotta per il titolo sarà un affare unico per Max e Lewis, che magari arriveranno di nuovo a un duello serrato come quello che abbiamo vissuto in questa stagione, chiusa in modo incredibile ad Abu Dhabi: "Il nostro obiettivo sarà il titolo mondiale. Credo ci sarà ancora un duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, anche se con un cambiamento di regole così importante, non possiamo essere sicuri. Sia noi che la Mercedes abbiamo il potenziale e le persone per garantirci una continuità. Questo potrebbe regalarci ancora un duello ai massimi livelli, soprattutto perché non c’è nessun altro pilota al livello di Hamilton e Verstappen".

Il consigliere della Red Bull in un'intervista a Auto, Motor und Sport parla della difesa del titolo e sgancia una frecciata pesante a tutto il resto dei piloti, perché nessuno può provare a tenere il passo dei due campioni del mondo, l'unica eccezione è rappresentata da Norris, mentre Leclerc sarebbe stato ridimensionato da Sainz: "Molto probabilmente Lando Norris può tenere il passo dei migliori. Leclerc è stato smitizzato, per così dire, da Sainz. Russell sicuramente sarà una sfida interna più probante per Hamilton, anche a livello politico, perché è inglese ed è incredibilmente veloce in qualifica. In gara non c’era un grande divario rispetto a Latifi, dunque dovrà mettersi alla prova".

Leclerc è uno dei grandi talenti della Formula 1, ma evidentemente per Marko non è così o quantomeno considera meno di quanto dovrebbe il monegasco, che è stato battuto nel 2021 dal suo compagno di squadra Carlos Sainz, che gli è arrivato davanti in classifica e ha ottenuto anche un maggior numero di podi.