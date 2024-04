Leclerc lascia la radio aperta mentre lotta con Sainz e si sente tutto: la fatica è impressionante

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Cosa succede ad un pilota di Formula 1 mentre è impegnato in pista in un duro duello ruota a ruota con un avversario? A svelarlo, nel corso del GP della Cina della F1 2024 è stato, involontariamente, Charles Leclerc che, durante la Sprint Race, ha inavvertitamente aperto le comunicazioni via radio con il muretto Ferrari proprio nel momento in cui stava lottando strenuamente contro il compagno di squadra Carlos Sainz (accusato poi di aver esagerato nel difendersi dall'attacco del monegasco).

Una comunicazione radio che lascia deluso chi pensa che correre su dei bolidi ad oltre 300 km/h non richieda grandi sforzi da un punto di vista fisico. Già, perché l'impressionante affannato respiro del monegasco e il suo battito accelerato nel momento in cui è affiancato alla SF-24 dello spagnolo che cerca in tutti i modi di non farlo passare descrive meglio di qualsiasi parola le sollecitazioni a cui sono sottoposti i piloti alla guida delle monoposto di Formula 1.

L'audio regalato involontariamente da Leclerc nel corso della Sprint Race sulla pista di Shanghai difatti rende perfettamente l'idea dello stress che prova un driver quando è impegnato in pista a bordo di monoposto che, tra continue accelerazioni, decelerazioni e repentini cambi di direzione, richiedono uno sforzo estremo al fisico del pilota sollecitato ad ogni curva dalla Forza G, l'accelerazione gravitazionale subita al momento della staccata , che può addirittura arrivare fino a sei volte il suo peso.

Il respiro affannoso immortalato, a sua insaputa, da Charles Leclerc nel corso della prima gara sprint del Mondiale di Formula 1 2024 spiega dunque anche perché la preparazione fisica e l'allenamento siano fondamentali per un driver F1 (non a caso da anni ormai ognuno di essi ha un personal trainer personale che si occupa esclusivamente di loro 365 giorni l'anno: nel caso del monegasco è l'inseparabile Andrea Ferrari). E, soprattutto, perché i piloti di Formula 1, oltre a forza e riflessi, lavorino tanto anche per aumentare la propria resistenza fisica dedicandosi, nei momenti in cui non sono impegnati in pista, ad altre attività sportive come la corsa, il ciclismo, il nuoto o il canottaggio.

