Le vacanze da sogno di Verstappen, con la fidanzata e un campione del mondo Il pilota campione del mondo ha trascorso le vacanze di Natale e il Capodanno tra il Brasile e Miami in compagnia della fidanzata Kelly Piquet.

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen il 12 dicembre ha vinto il primo titolo mondiale della sua carriera. Un momento indimenticabile, un momento che attendeva da anni e che si è goduto al massimo, anche considerando il modo in cui è arrivato il successo, sorpasso all'ultimo giro ai danni di Hamilton. Lo ha celebrato alla grande il campionato 2021, lo ha fatto in patria, con il papà, con la mamma, che ha parlato anche di pizzico di fortuna, con la Red Bull che lo ha sempre supportato e poi con la sua fidanzata, Kelly Piquet. Con lei ha trascorso anche le vacanze natalizie e il Capodanno. E non erano soli.

Verstappen dopo essere tornato in Europa è volato dall'altra parte dell'oceano, ma questa volta ha fatto tappa in Brasile, paese della sua dolce metà: Kelly Piquet, con la quale è fidanzato ufficialmente da circa un anno. Con Kelly ha passato il Natale, e con loro c'era anche Nelson Piquet, papà di Kelly e soprattutto pensando alla Formula 1 tre volte campione del mondo. Aveva un talento enorme Nelson, non era correttissimo in pista (e nemmeno fuori), ma ha regalato delle perle straordinarie negli anni '80 quando battagliava con altri grandi come Senna, Prost e Mansell. Un Natale tra campioni del mondo, una rarità, probabilmente è capitato solo a Keke e Nico Rosberg, la seconda coppia padre – figlio a vincere il titolo (dopo Graham e Damon Hill).

Festeggiato il Natale, dal Brasile si sono trasferiti a Miami Verstappen e Kelly Piquet, sui social sono spuntate tante foto: da quelle dei festeggiamenti allo scoccare della mezzanotte a quelle al mare, dove con Max e Kelly c'era anche la figlia che la donna ha avuto da una precedente relazione, quella con un altro pilota, Daniil Kvyat. L'olandese ricaricherà le batterie per qualche settimana prima di affrontare un'altra stagione, che vivrà con il numero 1 sulla Red Bull e in cui cercherà di difendere il titolo.