Leclerc racconta la rapina dell’orologio da due milioni: “Hanno fatto proprio un bel lavoro” Il pilota della Ferrari è stato vittima nei giorni scorsi di una rapina a Viareggio: gli hanno portato via un orologio prezioso, del valore di 2 milioni di euro. A Striscia il ferrarista ha raccontato com’è andata.

Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, riceve il tapiro d’oro dall’inviato di Striscia la Notizia.

Attapirato. Charles Leclerc ha solo voglia di dimenticare in fretta la disavventura che gli è capitata qualche giorno fa per tuffarsi nel Gp di Imola in programma nel prossimo week-end. Un ladro astuto è riuscito a raggirarlo con un trucchetto molto semplice e lui c'è cascato in pieno. Quando si è accorto del tranello che gli era stato teso ormai era troppo tardi. Ed è rimasto beffato. Gli hanno portato via l'orologio che aveva sul braccio ma non era un accessorio qualsiasi. Piuttosto, un gioiello. Un "ninnolo" del valore di due milioni di euro: chi se n'è impossessato, ammesso riesca a liberarsene, potrà mettere in tasca un bel bottino. Si tratta di un Richard Mille, un pezzo unico e un prodotto dello sponsor svizzero che da tempo ha associato il proprio brand al campione di Formula 1.

Cosa è successo? "Hanno fatto proprio un bel lavoro… erano organizzati e sono stati veloci", le parole del pilota della Ferrari all'inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, che gli ha recapitato l'iconico premio. È successo tutto mentre si trovava a Viareggio: verso le 22 di lunedì sera era in compagnia di Andrea Ferrari (il suo preparatore), s'era fermato per qualche minuto con un gruppo di tifosi del Cavallino Rampante che si complimentavano con lui e gli chiedevano il più classico selfie. Il monegasco si trovava in una strada poco illuminata del quartiere Darsena e si era già allontanato dal gruppo quando un uomo – che forse lo aveva puntato e lo stava seguendo – lo ha abbordato, minacciandolo e scippandogli dal polso l'orologio prezioso.

L’orologio da 2 milioni di euro trafugato al ferrarista, Charles Leclerc.

A denunciare l'episodio è stato il preparatore atletico di Charles Leclerc. Lo ha fatto in maniera polemica condividendo un post pubblicato sui propri profili social per chiamare in causa il Comune di Viareggio: "Sono mesi che Via Salvatori è completamente al buio – si legge nel testo editato nelle stories di Instagram -. E sono mesi che stiamo segnalando questa situazione. Bene… ieri sera in Via Salvatori ci hanno rapinato. Pensate di sistemare i lampioni prima o poi? Chiedo per un amico…".

La settimana che conduce al Gran Premio di Formula 1 a Imola non è iniziata nel migliore dei modi per il ferrarista. Il Tapiro d'Oro gli strappa un sorriso e smorza un po' la tensione per quell'episodio increscioso. "Orologio a parte, questa stagione per ora è solo positiva – ha aggiunto Leclerc ai microfoni di Striscia -. E spero che nel prossimo Gran Premio qui in Italia ci possano essere ancora soddisfazioni per noi perché stiamo andando molto veloci".

Leclerc è in testa alla classifica del Mondiale piloti con 71 punti, +24 rispetto a Russell della Mercedes e +28 rispetto all'altro ferrarista, Carlos Sainz (che ha da poco rinnovato il contratto con la Rossa). Dominio della scuderia di Maranello anche nella speciale graduatoria costruttori: la Ferrari è in testa con 105 punti davanti a Mercedes e Red Bull.