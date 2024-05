video suggerito

Leclerc mostruoso nelle prove libere a Montecarlo: la Ferrari impressiona nelle FP2 a Monaco Prestazione impressionante per il pilota della Ferrari Charles Leclerc nella seconda sessione di prove libere del GP di Monaco della Formula 1 2024: il monegasco è nettamente il più veloce in pista nelle FP2 rifilando oltre mezzo secondo a Verstappen, Norris e al compagno di squadra Carlos Sainz. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Mostruosa prestazione di Charles Leclerc nella seconda sessione di prove libere del GP di Monaco della Formula 1 2024. Il monegasco della Ferrari, sceso in pista con il fondo della sua SF-24 riparato dopo l'inconveniente a fine FP1, ha difatti mostrato un ritmo insostenibile per tutti i rivali nel corso dell'intera sessione, sia con gomme medie che con quelle soft.

Il 26enne di Monte Carlo è addirittura riuscito ad andare abbondantemente sotto al tempo che lo scorso anno era valso la pole position a Max Verstappen rifilando due decimi al più immediato inseguitore, cioè il futuro compagno di squadra in Ferrari Lewis Hamilton (che con la sua Mercedes aveva già ben figurato nelle Libere 1 al mattino).

A oltre mezzo secondo da Leclerc tutti gli altri piloti: terzo Fernando Alonso con l'Aston Martin, quarto un Max Verstappen apparentemente in difficoltà con la sua Red Bull (risultando però il più costante nella simulazione di passo gara) e quinto crono invece per Lando Norris a bordo di una McLaren che su questa pista non sembra essere a proprio agio.

Solo sesto, con un ritardo di quasi sette decimi dal compagno di squadra, Carlos Sainz con l'altra Ferrari. Lo spagnolo, brillante solo nella simulazione di passo gara in queste due prime sessioni di libere sul circuito di Montecarlo, ha comunque battuto nella simulazione di qualifica Lance Stroll e, soprattutto, Sergio Perez con la seconda Red Bull.

Risultati e classifica delle FP2 del GP Monaco della F1 2024 a Montecarlo

Charles LECLERC Ferrari 1:11.278 Lewis HAMILTON Mercedes +0.188 Fernando ALONSO Aston Martin +0.475 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.535 Lando NORRIS McLaren +0.675 Carlos SAINZ Ferrari +0.684 Lance STROLL Aston Martin +0.784 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.821 Alexander ALBON Williams +0.979 George RUSSELL Mercedes +0.982 Yuki TSUNODA RB +1.071 Oscar PIASTRI McLaren +1.088 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.195 Esteban OCON Alpine +1.276 Nico HULKENBERG Haas F1 Team +1.291 Daniel RICCIARDO RB +1.299 Pierre GASLY Alpine +1.472 Logan SARGEANT Williams +1.512 Valtteri BOTTAS Kick Sauber +1.779 Guanyu ZHOU Kick Sauber +2.495

