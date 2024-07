F1 2024, oggi il GP Ungheria: orari delle prove libere e dove vederle in diretta TV

Il meteo potrebbe complicare il lavoro dei team nelle prove libere del GP d'Ungheria in programma oggi. Sul circuito dell'Hungaroring di Budapest infatti non è atteso l'arrivo della pioggia, ma le elevate temperature (oltre i 30° C per per quella dell'aria) previste sia per l'orario in cui andranno in scena le FP1 che per quello in cui si tornerà in pista per le FP2 di certo non renderanno semplice il lavoro dei piloti e delle scuderie.