Leclerc ha solo un timore sulla nuova Ferrari: “La Red Bull rischia di farci sembrare stupidi” In una lunga intervista Leclerc ha parlato di sé, della pazienza che ha imparato da quando guida la Ferrari, ha difeso Verstappen e ha parlato del 2024 che sarà un anno migliore per la Scuderia di Maranello.

A cura di Alessio Morra

Charles Leclerc ha chiuso molto il Mondiale 2023, si è piazzato quarto grazie a due gare perfette a Las Vegas e Abu Dhabi. Ha collezionato pole, ma non ha vinto mai, quasi impossibile riuscirsi quest'anno. Il campionato è in archivio, ora si guarda al futuro che la Ferrari spera sia molto più roseo. Il monegasco è convinto che avrà tra le mani una vettura molto migliorata, ma sa anche che la Red Bull può andare ancora più forte. Ma Leclerc, in odore di rinnovo, è pronto ad aspettare pure il momento giusto per vincere con la Rossa, parole e musica deliziose per i tifosi della Ferrari.

Ha rilasciato una lunga intervista a Auto Motor und Sport il pilota ventiseienne che ha anche preso le parti di Max Verstappen, il suo rivale principale – pilota che conosce sin da quando è un bambino e che è pronto a sfidare ad armi pari. L'olandese vince sempre, secondo Leclerc, non solo perché ha una vettura straordinaria ma perché è un fenomeno: "Sarebbe molto ingiusto dire che vince perché ha questa macchina. Chiaramente è in una situazione perfetta, ma ha dovuto lavorare tanto per arrivarci. E in Red Bull hanno fatto un ottimo lavoro per arrivare dove sono", ed ha aggiunto: "Ora tocca a noi fare un buon lavoro per raggiungerli".

La Ferrari ha chiuso bene il campionato ed è in crescita, per Leclerc la crescita continuerà, ma non è scontato che la Red Bull venga agganciata: "Sono convinto al 100% che l'anno prossimo faremo un passo in avanti, ma purtroppo in questo sport tutto è relativo. Se la Red Bull trovasse un altro secondo, sembrerebbero tutti stupidi. Non puoi mai esserne sicuro. Rispetto alla Red Bull non parliamo di un decimo da recuperare in gara, ma di tanti decimi. Ho fiducia in questa squadra perché non ci mentiamo a vicenda. Credo anch'io che recupereremo il distacco, ma non so dirvi quanto tempo ci vorrà".

Il pilota classe 1997 ha parlato poi anche di sé e lo ha fatto in modo meraviglioso. Leclerc ha detto che oggi ha tanta pazienza in più ed ha imparato ad aspettare: "Sono diventato più vecchio e più maturo. Se c'è una cosa che ho imparato in Ferrari è la pazienza. Il sogno della mia vita è diventare campione del mondo con questa scuderia. Ed è un obiettivo per il quale non si possono forzare i tempi. Bisogna ragionare sul lungo periodo. Di conseguenza vale la pena essere paziente".

Poi dichiarazione d'amore vera per la Ferrari: "La pressione è forte sempre, ma se la Ferrari è così speciale c'è più di un motivo. C’è una passione completamente diversa. Qualsiasi persona firmi un contratto con questo team, sia come pilota che in qualsiasi altro ruolo, deve accettare di essere sottoposto a una pressione maggiore rispetto agli altri. E per me non rappresenta un problema".

