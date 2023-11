Leclerc e Sainz resteranno alla Ferrari, John Elkann annuncia il rinnovo del contratto Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno il contratto in scadenza nel 2024, ma presto arriverà l’annuncio del rinnovo. La conferma l’ha data il presidente Ferrari Elkann.

Del rinnovo di Charles Leclerc e Carlos Sainz si parla da tempo. I due piloti Ferrari hanno il contratto in scadenza fino al 2024, e il prolungamento sta per essere ufficializzato. Già da tempo si parlava della duplice firma prima di Natale, la notizia è stata anticipata dalle parole di John Elkann. Leclerc e Sainz saranno ancora per diversi anni i piloti della Ferrari, e proveranno a diventare una delle coppie più longeve di sempre.

John Elkann prima dell'Investor Day di Exor ha risposto ad alcune domande dei giornalisti e ha toccato anche il tema Ferrari. Un tasto dolente vista l'annata nel suo complesso, anche se la Rossa è stata l'unica a vincere oltre la Red Bull. Ma il terzo posto Costruttori non basta mai e l'amministratore delegato Exor non ha fatto nulla per nascondere il disappunto, anche se guarda con fiducia al futuro: "La stagione è stata deludente, perché siamo arrivati terzi in campionato. Ma nell’ultimo quarto del campionato abbiamo potuto competere anche con la Red Bull e abbiamo fatto molte pole. Ora dobbiamo prendere tutto questo per spingere ancora".

Con due sole parole inoltre Elkann ha pre-annunciato il prolungamento di Sainz e Leclerc. A questa notizia manca solo l'ufficialità da tempo. Il rinnovo del monegasco era pressoché scontato, quello dello spagnolo ogni giorno che passa era ed è sempre più vicino. Ora c'è il timbro dell'a.d., che a domanda precisa ha risposto: "Sainz e Leclerc? Restano, certamente".

La Ferrari fa la scelta giusta, punta sulla stabilità (dal 1996 a oggi ha avuto appena nove piloti titolari), e conferma due piloti che vanno d'accordo fuori dalla pista e che si completano. Da tre anni Carlos e Charles sono uno al fianco dell'altro con il team di Maranello. L'anno prossimo saranno assieme, ma non solo. Il prolungamento sarà di almeno due anni se non di tre.

Ciò significa che Sainz e Leclerc potrebbero far coppia per sette anni, mai nessuno ci è riuscito. Schumacher e Barrichello sono stati in coppia per sei anni e detengono il primato in Ferrari (dal 2000 al 2005), che quindi sarebbe almeno eguagliato con un biennale per entrambi. Jean Alesi e Gerhard Berger sono stati insieme per quattro stagioni, così come Alonso e Massa, e come Vettel e Raikkonen.

