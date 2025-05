video suggerito

Leclerc fa la strategia e affonda a Barcellona: “Ho deciso io e forse ho sbagliato. Dopo il Gp vediamo” Il pilota della Ferrari si è classificato al settimo posto nelle Qualifiche del GP Spagna. Leclerc non è tornato in pista dopo il primo tentativo. Una strategia alternativa, stabilita proprio dal monegasco, che lo ha ammesso nelle interviste: “Non so se la mia scelta pagherà”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A Barcellona la pole position è della McLaren, quasi come sempre. Verstappen è sempre il terzo incomodo, come sempre. Ma in casa Ferrari c'è Hamilton davanti a Leclerc, ed è una novità quasi assoluta. Lewis è stato bravo, ma Charles non è tornato in pista per il secondo tentativo. Decisione che ha posto delle discussioni. Dopo le Qualifiche è stato svelato dallo stesso pilota monegasco, che la decisione è stata tutta sua: "Ho deciso io, forse ho sbagliato. Il settimo posto è peggio del previsto".

Leclerc 7° nelle Qualifiche del GP Spagna

Leclerc è stato brillante nelle libere, nelle Q1 è stato subito in palla, in Q2 invece Hamilton gli è arrivato davanti. Mentre in Q3 il numero 16 della Ferrari dopo il primo tentativo si è piazzato al quarto posto, sembrava potersela giocare con Russell e Verstappen. E invece qualche minuto dopo si è visto Charles uscire dalla sua Ferrari. Dunque qualifiche finite dopo un solo tentativo, con la possibilità di non guadagnare più posizioni e anzi di perderne. Così sarà. Perché viene superato da Hamilton, Verstappen e pure Kimi Antonelli: settimo posto.

"Questa è stata una mia scelta"

Non è certamente un risultato disastroso, ma è chiaro che non è il risultato che la Ferrari desiderava per il suo pilota. Parlando con Sky, subito dopo le Qualifiche, si è assunto la responsabilità della decisione: "Questa è stata una mia scelta. Ho deciso io il timing del Q3. Forse ho sbagliato, forse no. In ogni caso la decisione spettava completamente a me, la squadra me l'ha chiesto spesso. il 7° posto è peggio del previsto, comunque ho le gomme che volevo per la gara, perché penso che sarà un vantaggio enorme. Non so se la mia scelta pagherà, vediamo domani sera. Il mio obiettivo resta il podio".