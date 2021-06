Dopo l'incidente nelle qualifiche di Monaco, il pilota della Ferrari Charles Leclerc si è ripetuto nella seconda sessione di prove libere del GP dell'Azerbaijan di scena sul circuito cittadino di Baku. Il monegasco nel suo giro lanciato ha colpito in pieno il muro e ha perso la sua ala anteriore andata distrutta nell'impatto con le barriere.

Dopo aver sbattuto violentemente contro il muro Leclerc ha percorso tutto il tracciato con la SF21 priva della sua ala anteriore per raggiungere il box del Cavallino dove i meccanici, dopo aver sostituito l'intero musetto della monoposto numero #16, ha controllato l'intera vettura per controllare se il violento impatto ha procurato altri danni alla vettura del monegasco.

Prima di questo incidente Charles Leclerc stava spingendo al massimo la sua SF21 dato che in quel giro aveva effettuato il miglior tempo parziale sia nel primo che nel secondo segmento del tracciato di Baku. Nei momenti conclusivi della sessione il monegasco è tornato in pista per proseguire la sua sessione di prove libere: segno questo che conferma che l'urto con le barriere non dovrebbe aver procurato ulteriori danni alla sua SF21.

