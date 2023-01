Le vacanze di Leclerc spaventano i tifosi Ferrari: scala le Dolomiti su uno strapiombo da brividi I video pubblicati dal pilota F1 Charles Leclerc su Instagram in cui immortala le sue vacanze estreme sulle Dolomiti hanno messo in apprensione i suoi followers e tantissimi tifosi della Ferrari.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo la rivoluzione al muretto della Ferrari, Charles Leclerc è pronto a tornare a Maranello per aiutare a sviluppare la nuova monoposto del Cavallino con cui disputerà il Mondiale di Formula 1 2023. Il rientro a lavoro per il monegasco è previsto a metà gennaio quando sono in programma le prime sessioni al simulatore, pertanto, mentre il nuovo team principal Frederic Vasseur si è già insediato, il 25enne di Monte-Carlo si gode ancora gli ultimi giorni di vacanza tenendo però in apprensione i tifosi della rossa.

A far spaventare i supporter del Cavallino sono infatti le vacanze estreme che Leclerc sta trascorrendo in Val Gardena durante le quali, insieme al preparatore atletico e inseparabile amico Andrea Ferrari, si sta dilettando in scalate ad alta quota sulle Dolomiti. Il pilota della scuderia di Maranello ha documentato tutte le sue gesta da alpinista pubblicando alcuni video tra le stories del suo profilo Instagram e, proprio questi video, divenuti virali sui social network, hanno preoccupato i suoi tifosi.

In questi video infatti prima si vede Leclerc, con l'immancabile tuta di colore rosso, impegnato in una sgambata notturna in sci da fondo lungo la risalita di un pendio tra i boschi e poi, in quello che più degli altri ha messo in grande apprensione i suoi followers, in cordata mentre sta scalando la parete di una delle vette innevate della catena delle Dolomiti con sotto un terrificante strapiombo.

Nonostante in questa sua spericolata avventura ad alta quota fosse accompagnato da esperte guide e svolgesse la sua scalata in massima sicurezza, le immagini da brividi pubblicate da Leclerc hanno immediatamente fatto il giro del web allarmando tantissimi tifosi della Ferrari che, sui social network, non hanno nascosto la propria preoccupazione.

"Attento Charles, ti vogliamo intero per il 14 febbraio" è difatti il commento più gettonato sotto i post che hanno ripubblicato il video dell'estrema arrampicata sulle Dolomiti del monegasco. I suoi supporters dunque non vedono l'ora che dismetta i panni dello scalatore e torni ad indossare l'altra tuta rossa, quella con lo stemma del Cavallino Rampante e prenda confidenza con la nuova Ferrari che sarà svelata nel giorno di San Valentino e con la quale, si augurano, possa effettuare la scalata (questa volta in senso metaforico) verso quel titolo iridato di Formula 1 che manca da Maranello da oltre 15 anni.