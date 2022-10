Le strane FP2 del GP Messico premiano Russell e Tsunoda: Leclerc paga a caro prezzo il test Pirelli L’anomala seconda sessione di prove libere del GP del Messico della Formula 1 2022 caratterizzata dal test dei prototipi delle gomme Pirelli per la prossima stagione ha premiato la Mercedes con Russell 1° e Hamilton 4° davanti alle Red Bull di Perez e Verstappen. FP2 disastrose per la Ferrari con Leclerc finito a muro con la sua F1-75.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo una prima sessione che ha visto le Ferrari in grande spolvero, le anomale FP2 del GP del Messico della Formula 1 2022 non sorridono alla scuderia di Maranello con Charles Leclerc che paga a caro prezzo il test al buio dei pneumatici 2023 della Pirelli (i piloti non conoscono la mescola delle gomme montate sulla loro monoposto) andando a sbattere contro le barriere con la sua F1-75 che si ritrova con il retrotreno gravemente danneggiato.

Questa particolare sessione di prove libere da 90 minuti fa sorridere invece la Mercedes: a piazzare il miglior crono è infatti George Russell che precede abbondantemente (oltre 8 decimi) Yuki Tsunoda e di oltre 1,2 secondi Esteban Ocon, vincendo di fatto la sfida tra i piloti che, non avendo partecipato alle FP1 (per lasciare il sedile ai rookie), a differenza degli altri colleghi hanno avuto anche l'opportunità di effettuare alcune mini-sessioni senza dover rispettare il programma imposto dalla Pirelli e utilizzando le più familiari gomme 2022.

Piccola soddisfazione anche per Lewis Hamilton che, seppur di pochi millesimi, ha preceduto le due Red Bull del padrone di casa Sergio Perez e soprattutto del vecchio rivale Max Verstappen. Solo ottavo invece l'altro alfiere della Ferrari Carlos Sainz (che nelle FP1 aveva invece fatto segnare il miglior crono) anche lui apparso in grande difficoltà per il poco grip di questi nuovi pneumatici sulla particolare pista messicana.

