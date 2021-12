Latifi premiato dopo l’incidente di Abu Dhabi: “Avrà una fornitura di Red Bull a vita” L’incidente di Latifi ha condizionato l’esito del Gp di Abu Dhabi e ha aiutato Verstappen a vincere il Mondiale. Il canadese sarà ricompensato dalla Red Bull.

A cura di Alessio Morra

Banalmente si è detto più volte che il Mondiale di Formula 1 del 2021 è sembrato un film scritto da un abilissimo sceneggiatore, ma nemmeno il più bravo dei ‘ghost writer' poteva prevedere che decisivo nella lotta al titolo sarebbe stato nientemeno che Nicholas Latifi, canadese della Williams che non concorre certo per il premio di più bravo pilota al mondo. La Red Bull e Verstappen sono stati a dir poco agevolati da quell'incidente e hanno deciso di premiarlo.

Il Gp di Abu Dhabi e l'esito finale del Mondiale di Formula 1 sono stati condizionati dall'errore di Latifi che quando mancavano cinque giri al termine della gara ha perso il controllo della sua vettura ed è andato a muro, tra l'altro al termine di un testa a testa con Mick Schumacher (si giocavano l'ultima e la penultima posizione). La Williams era in una posizione pericolosa e subito è stato deciso l'ingresso della Safety Car, che ha ricompattato il gruppo, e agevolato Verstappen tantissimo, perché è stato cancellato così il largo vantaggio di Hamilton che fino a quel momento vedeva vicino, ma non troppo, il titolo numero 8. Il sorpasso all'ultimo giro ha regalato a Max il campionato del mondo. Beffa infinita per Hamilton.

Dopo la gara, e dopo il respingimento dei reclami della Mercedes, la festa della Red Bull è iniziata. Verstappen ha festeggiato con il papà, con Helmut Marko e con la fidanzata Kelly Piquet. Chris Horner invece, team principal della scuderia, si è presentato ai microfoni delle televisioni di tutto al mondo e raggiante ha parlato del successo di SuperMax e rispondendo, a Sky, a una domanda su Latifi, ha detto: "Latifi riceverà a vita un rifornimento a vita di Red Bull".