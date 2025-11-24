Lance Stroll scortato dai militari per tornare ai box: “Almeno non ho dovuto passare la notte lì”

Il GP di Las Vegas di Lance Stroll è durato pochissimo. Il pilota dell’Aston Martin è stato speronato da Bortoleto ed è rimasto a bordo pista. Per tornare ai box ha impiegato tanto tempo e gli è servito un aiuto: “Una specie di gruppo militare mi ha scortato”.

A Las Vegas Lance Stroll ha vissuto un'altra gara tutt'altro che memorabile. Ma almeno stavolta non ha errori sulla coscienza. Nella città che non dorme mai, anzi, il canadese è stato ‘vittima' di un tamponamento che lo ha messo subito fuori gioco. Stroll è rimasto a lungo a bordo pista, fermo in una via di fuga. Per tornare ai box ha chiesto aiuto ed è stato scortato dai militari presenti in loco. Una scena surreale.

Stroll subito fuori dopo l'incidente con Bortoleto

Stroll ha i suoi limiti, sul bagnato però se la cava. L'avvio delle Qualifiche era stato positivo, in gara la pioggia non ci è stata e avrebbe faticato, come il compagno in Aston Martin Fernando Alonso. Ma la controprova non c'è. A eliminarlo è stato Gabriel Bortoleto. Per la seconda volta consecutiva i due sono arrivati a contatto durante il primo giro di una gara, l'altra in Brasile. Gara finita subito. I danni riportati erano troppo seri. Bortoleto sconterà una penalità in Qatar.

"C'era una specie di gruppo militare che mi ha scortato fino al box"

Quello di Las Vegas è un tracciato particolare, è un cittadino, ritornare ai box può non essere semplice. Stroll forse non lo sapeva, a suo spese ha scoperto che fare marcia indietro è molto complicato. Il Gp dura 50 giri e lui li ha vissuti quasi tutti da spettatore a bordo pista alla ricerca di un modo per tornare nel suo box, al caldo e al riparo. Alla fine ce l'ha fatta, il canadese è salito a bordo di una di quelle macchinine che si usano sui campi da golf che l'ha riportato ai box, ma alle sue spalle ci sono stati dei militari che lo hanno scortato.

La storia sembra incredibile, ma è vera raccontata dallo stesso pilota: "Sono stato dall'altra parte del circuito per gli ultimi 40 o 50 giri. Non si può tornare qui perché tutte le strade sono chiuse. Stavo cercando di tornare. Alla fine, sono salito su una macchina da golf e c'era una specie di gruppo militare che mi ha scortato fino al box. Ci è voluto un po', ci sono voluti 40 giri, ma alla fine sono riuscito a tornare al paddock. Non ho dovuto passare la notte lì".

Una volta giunto nel ring delle interviste, Stroll ha poi parlato anche dell'incidente con Bortoleto, che ha assolto: "Gabi non l’ha fatto di proposito, purtroppo quando fa freddo può succedere che la vettura si blocca e si perde il controllo. Lui è un bravo ragazzo, non l'ha fatto apposta e un errore può succedere a chiunque".