La mitica Vespa compie 75 anni e festeggia questo compleanno con un'edizione limitata che prenderà il nome di Vespa 75th. Il modello celebrativo di questo 75° anniversario sarà disponibile solo durante il 2021 per Vespa Primavera nelle cilindrate 50, 125 e 150 cc e per Vespa GTS nella cilindrata 300 cc.

A 75 anni da quel 23 aprile 1946 in cui ne fu depositato il brevetto, la Vespa, diventata icona pop prima in Italia e poi nel resto del mondo, fa un regalo a tutti gli appassionati cambiando nuovamente pelle pur mantenendo quell'indole libertaria che l'ha resa un fenomeno culturale mondiale. Dopo esser stato il simbolo della rinascita italiana nel dopoguerra, lo scooter Piaggio ha travalicato i confini nazionali divenendo emblema di libertà e del made in Italy nel mondo. Soprattutto negli Stati Uniti (è tuttora esposta al MoMa di New York) dove Vespa non è apprezzata solo come scooter ma è diventata un vero e proprio status symbol come dimostra l'attuale successo delle Vespa Boutique che vendono tutti gli oggetti marchiati con il leggendario logo Vespa ad eccezione degli scooter.

Per questo 75° anniversario però Vespa ha voluto dare nuova vita al suo prodotto principale, a quello scooter che ha attraversato tre quarti di secolo, dal dopoguerra ad oggi, restando sempre al passo coi tempi senza però snaturare la sua aura di classicità che gli ha permesso di diventare un'icona pop a livello globale.

Passiamo adesso ad analizzare nel dettaglio l'edizione limitata messa in commercio in occasione del 75° compleanno della leggendaria Vespa. La scocca, come sempre rigorosamente in acciaio, è di un inedito colore metallizzato Giallo 75th, studiato appositamente per questi modelli e che reinterpreta in chiave contemporanea le cromie in auge negli anni Quaranta. Inoltre, è presente una targhetta celebrativa per non dimenticare questa data tanto importante.

L’allestimento della Vespa 75th prevede una sella dedicata in nabuk Grigio Fumo con cadenino, i cerchi ruota verniciati in grigio con bordi diamantati e numerosi dettagli cromati tra cui i fregi della “cravatta”. Altro elemento distintivo è il portapacchi posteriore cromato e la sua borsa rotonda realizzata in nabuk in tinta con la sella che ha lo scopo di rievocare il tipico contenitore della ruota di scorta.

Si incontrano in questo modello l'animo iconico di Vespa con quello più moderno. Per i modelli sopra i 50 cc è disponibile infatti il display da 4,3 pollici full color con sistema Vespa MIA integrato (con navigazione a pittogrammi solo per GTS 75th) per il miglior infotainment della gamma.

A sottolineare l’unicità di questa speciale serie celebrativa, ogni esemplare di Vespa 75th sarà accompagnato da un Welcome Kit dedicato che avrà al suo interno una raffinata sciarpa Made in Italy in 100% seta con lavorazione jacquard e bordi cuciti a mano e una selezione di cartoline da collezione dagli anni ’40 ad oggi e una targa Vespa vintage dedicata per compiere un viaggio attraverso i decenni di Vespa.