video suggerito

La storia dello youtuber napoletano che si è tuffato con Leclerc a Montecarlo: “Vi dico come ho fatto” Dopo aver vinto a Montecarlo Leclerc e Vasseur si sono tuffati in mare, con loro è volato in acqua anche un giovane, uno youtuber italiano italiano che ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Charles Leclerc domenica scorsa ha coronato il suo sogno. O meglio uno dei suoi sogni: vincere il Gran Premio di Monaco. Il pilota della Ferrari ha vissuto un weekend favoloso, ha trionfato in casa, ha abbattuto la maledizione, ha espresso tutti i suoi sentimenti,ricordato anche chi non c'è più, festeggiato con il Principe Alberto e si è tuffato in mare con il team principal Vasseur. Assieme a loro si è tuffato anche un ragazzo, sconosciuto ai più che ha acquisito un enorme popolarità. Questo giovane si chiama Peppe Di Cicco, a 26, ed è un napoletano che ha raccontato la sua storia in un'intervista a Fanpage.it, oltre che in un lungo video pubblicato sui suoi canali web.

Il tuffo di Leclerc e Vasseur a Montecarlo

Le vittorie della Red Bull, in passato a Monte Carlo sono state contrassegnate, poi, dal tutto in piscina. La Ferrari si è messa più su, perché Leclerc ha fatto il tuffo in mare, con lui pure Vasseur. Insieme in mare in un tuffo felice. Leclerc con la tuta della vittoria, Vasseur in divisa. Dietro di loro si tuffa un giovane che ha raccontato la sua storia a Fanpage.

Lo Youtuber si è tuffato con Leclerc e Vasseur

Peppe Di Cicco è un ragazzo napoletano che nel Principato ci è andato con uno scopo preciso, anzi due: viaggiare da Napoli a Monaco con 100 euro (tra andata e ritorno) e trovare un punto libero dove vedere la gara senza pagare, rispettando le regole. Tra una strada e l'altra ci è riuscito, e questo giovane è riuscito a vedere il successo di Leclerc nel Gp di casa. Non solo ci è riuscito, ma è stato capace di fare un tuffo con Leclerc, e ha spiegato come ci è riuscito:

Quando è finita la gara era tutto aperto, poteva entrare chiunque, c'erano persone che festeggiavano. Quando sono arrivato nella zona del molo, ho trovato questo passaggio libero e mi sono infilato, avendo visto degli yacht dove si festeggiava, ho chiesto di salire su uno di quegli yacht, mi hanno detto di no. Ho continuato a camminare e andando avanti e mi sono trovato di fronte Leclerc, che veniva verso di me. Chi era dietro di me, mi ha spinto, mi sono trovato vicino a lui. Preso dall'euforia anche io mi sono lanciato a mare, senza pensarci due volte. Tu pensa che avevo anche il telefono in mano, che ora si è anche rotto un po'.

Da Leclerc a Mbappé, l'incredibile pomeriggio di Di Cicco

Leclerc se l'è trovato di fronte, ha provato a salutarlo ma non ci è riuscito, poco male: "Gli ho chiesto il cinque non me l'ha voluto dare, io in maniera rispettosa non ho voluto forzare la mano. Nel momento che mi ha guardato e non mi ha dato retta, me ne sono risalito. E ho ripreso Leclerc e Vasseur che si abbracciano sul molo". Perché Di Cicco ha attratto le simpatie di chi era sul molo, e tra un sorriso e l'altro è riuscito pure a darsi una sciacquata:

Nel momento in cui mi sono buttato tutti quelli che erano lì, compresi quelli della Ferrari, quelli dei ristoranti e dello stand Red Bull mi hanno guardato e non mi hanno detto niente, poi mi hanno sorriso, perché hanno pensato: ‘ma chi è questo folle?'. Dopo l'hanno presa benissimo, mi hanno sorriso, sono stati super gentili. Mi hanno fatto sciacquare con la pompa, i ragazzi che lavoravano sul molo. Mi ero buttato nell'acqua salata, in quel momento non avendo un albergo, avrei dovuto rimanere così con l'acqua salata addosso. E ho usato la pompa con l'acqua dolce. I ragazzi della Ferrari sorridevano guardandomi, così come diversi fotografi.

E, visto che a Monte Carlo, può accadere di tutto, come fare un bagno con Leclerc, mentre si asciugava e ricomponeva al molo si è trovato di fronte un altro campionissimo: "Ho incontrato anche Marco Borriello, il pilota della RB Daniel Ricciardo e Kylian Mbappé, l'attaccante della Francia, che è passato dietro di me mentre mi stavo sciacquando. Altrimenti l'avrei incontrato".

Ora il giovane youtuber napoletano ha un sogno per la F1: "Spero che mi invitano l'anno prossimo. Questa è stata la prima volta che vado a Montecarlo ed è la prima volta che vince a Montecarlo. La maledizione l'abbiamo sfatata", e uno reale: "Con questo video voglio lanciare un messaggio: bisogna provarci sempre, e spero che questo un giorno diventi il mio lavoro".

@peppedicicco Mamma vado a Montecarlo a mare con Leclerc 🏎️ @Formula 1 Il video completo esce in questi giorni sul canale 👌 #perte ♬ Paris – 3Hzwave

Formula 1 News Calendario Classifica segui