La sfida di Bagnaia e Martin per il Mondiale MotoGP nel rispetto più totale: il gesto dopo la Sprint L'enorme rispetto tra Bagnaia e Martin dopo la Sprint di Barcellona. Il gesto bellissimo tra i due piloti in lotta per il Mondiale subito dopo la Race vinta dal ducatista.

A cura di Fabrizio Rinelli

Pecco Bagnaia vince la Sprint Race al GP Barcellona di MotoGP e lascia ancora aperto la lotta al titolo con Jorge Martin per ulteriori 24 ore. Si deciderà tutto nella gara di domani, quando si capirà se sarà il pilota del team Pramac a vincere il suo primo titolo in carriera oppure Pecco per bissare il successo dello scorso anno. Tensione a mille per entrambi che in queste ore che precedono la gara cercheranno di preparare al meglio ogni dettaglio della gara per essere perfetti e giocarsi ogni tipo di possibilità di vittoria.

E nonostante questo, come evidenziato già in altre occasioni, tra Bagnaia e Martin ciò che si nota è l'enorme rispetto. Al termine della Sprtin infatti, come si evince dalle immagini mostrate da Sky, si vede il bellissimo gesto dei due piloti. Bagnaia arriva primo, Martin terzo e così il pilota della Ducati aspetta lo spagnolo. I due si affiancano e in pochi secondi si danno il cinque, con un altro cenno d'intesa col pollice. Quasi a volersi complimentare l'uno con l'altro per l'enorme finale di stagione che stanno offrendo ai tifosi e a loro stessi.

Le parole di Martin al termine della Sprint

Una battaglia senza esclusione di colpi dunque ma con enorme rispetto e sportività, come dovrebbe essere sempre. Un atteggiamento che evidenzia il carattere dei due piloti che va oltre l'aspetto tecnico in gara. "Mi sento bene, un bellissimo spettacolo con Enea è stata una bella battaglia, ho corso normalmente sbagliando l'anteriore ma dobbiamo sarà un'altra storia – ha detto Martin a fine gara mentre veniva intervistato e subito dopo essere stato raggiunto da Bagnaia con un abbraccio -. Il podio era l'obiettivo così come domani e penso di essere sulla strada giusta."

L'abbraccio tra Bagnaia e Martin durante le interviste.

I complimenti di Bagnaia a Martin a fine gara

Stesso discorso anche per Bagnaia che ha sottolineato il suo enorme impegno e trasporto per arrivare all'obiettivo massimo in palio per il Mondiale: "Oggi ho centrato l'obiettivo ma domani dobbiamo ripeterci, anche se credo che fare più di così credo sia impossibile – sottolinea il pilota della Ducati campione del mondo in carica che poi torna a parlare di Martin evidenziando il suo enorme talento -. Jorge ancora una volta ha fato un lavoro fantastico e lui è fantastico, bisogna riconoscerlo".