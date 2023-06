La Red Bull minaccia Perez, che a fine stagione può perdere il posto: Ricciardo ha una chance Helmut Marko ha rifilato un’altra bordata a Sergio Perez. Il Checo, nonostante un contratto fino al 2024, non è così certo di rimanere in Red Bull nella prossima stagione.

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen sta spadroneggiando nel Mondiale di Formula 1. Il titolo praticamente è già suo, in questa stagione l'olandese sta mostrando il suo enorme talento e vincendo a raffica ha la possibilità di puntare a tutti i record possibili e immaginabili di oggi e domani. Lotta più con la storia che con tutti gli altri. In queste ultime tre gare Max ha fatto il vuoto, è stato fenomenale, ed ha stracciato Sergio Perez, che invece dopo un buon inizio è crollato miseramente. E ora il messicano se non proprio rischia il posto deve iniziare a stare molto attento.

Helmut Marko, che recentemente ha usato parole durissime nei confronti di Perez, in un'intervista rilasciata a ORF, televisione austriaca, a pochi giorni dal Gp di casa, ha fatto capire che il posto del Checo, al netto di un contratto, non è così saldo. E per questo il messicano, che è sì secondo nel Mondiale ma sente il fiato sul collo di Fernando Alonso, traballa. Marko come sempre è stato netto oltre che schietto: "Il suo obiettivo iniziale era di stare con noi per due o tre anni. E il suo obiettivo lo ha raggiunto, perché in ogni caso resterà più di quanto previsto, ma bisogna tenere aperte le opzioni per il successore".

Recentemente Marko ha fatto un endorsement al tailandese Albon, che venne liquidato senza troppi problemi qualche anno fa. Ora però torna caldo il nome di Daniel Ricciardo, il terzo pilota di lusso della Red Bull che presto sarà al volante. L'australiano guiderà la vettura più forte del lotto a Silverstone, dove verranno testate le gomme Pirelli del 2024: "Dopo quel test potremo valutare veramente a che punto è Ricciardo".

Se Ricciardo mostrerà il suo vero valore sarà un duro colpo per Perez che ha l'obbligo di chiudere il campionato al secondo posto, se così non sarà allora forse qualcosa potrebbe cambiare: "Con il pacchetto che ha a disposizione non dovrebbe essere difficile chiudere il 2023 da vice-campione del mondo".Servono risultati e prestazioni a Perez, che solo così potrà mantenere il posto in Red Bull anche nella prossima stagione.