La reazione di Leclerc al trionfo di Sainz a Singapore: dice solo due parole e chiude la radio Charles Leclerc si è congratulato con Sainz dopo il trionfo dello spagnolo al Gp di Singapore. Il pilota monegasco della Ferrari ha detto due parole per poi chiudere la radio.

A cura di Fabrizio Rinelli

Carlos Sainz ha vinto il suo secondo Gp di F1 da quanto guida la Ferrari. Un successo pazzesco per lo spagnolo che ha messo in pratica una sorta di capolavoro tattico per portarsi a casa questo successo. Peccato per la mancata doppietta sul podio dato che Leclerc ha concluso la gara solo al quarto posto e al termine di una corsa contrassegnata dai problemi al surriscaldamento del motore che l'hanno costretto a qualche pit-stop di troppo. Il pilota monegasco dunque finisce dietro Sainz che improvvisamente diventa l'uomo copertina di questa Ferrari.

Non che questo non faccia piacere a Leclerc però chiaramente è lui ad essere il primo pilota e per questo sente sempre di dover dare qualcosa di più. Chiaramente non dipende da Leclerc e anche in questo caso la macchina l'ha tradito. Il monegasco si complimenta così in radio con Sainz al termine della corsa ma dalla sua voce sembra trasparire una certa sofferenza. "Grandissimo Carlos" dice Leclerc che forse maschera più che altro la delusione per non essere riuscito a salire su quel podio che forse meritava anche lui di raggiungere.

Infatti le sue uniche due parole in radio rivolta a Sainz sembrano essere solo sintomo di un certo rammarico per non averlo raggiunto tra i primi tre. Al termine della corsa infatti, ai microfoni di Sky, Leclerc è stato chiarissimo: "Sono felice per Carlos che se lo merita, è stato il più bravo di tutti – ha spiegato – Sapevo già che avrei dovuto aiutarlo ed è giusto così. Io volevo fare meglio quindi non sono del tutto soddisfatto, ma sono contentissimo per la Ferrari e per Carlos". Un lavoro di squadra che ha dunque visto la complicità di tutte le parti in causa.

Leclerc infatti ha forse giustificato quelle sole due parole rivolte a Sainz alla radio. "Sicuramente da parte mia sono un po’ dispiaciuto perché mi sarebbe piaciuto fare un risultato migliore, soprattutto perché il passo c’era”. Il monegasco, dopo una partenza pazzesca che l'ha visto arrivare secondo subito dietro a Sainz sembrava pronto a fare doppietta Ferrari, ma così non è stato: “Dopo il secondo stint ho provato solo a portare la macchina a casa, poi quando Russell e Hamilton mi hanno passato sapevo che la mia gara sarebbe praticamente finita".