La previsione azzeccata di Kimi Raikkonen: “Arrivederci Formula 1” Kimi Raikkonen alla vigilia della prima gara del Mondiale 2021 rispondendo a delle domande degli account social della F1 ha fatto una previsione azzeccata.

A cura di Alessio Morra

Kimi Raikkonen è da sempre uno dei piloti più amati della Formula 1. Il suo addio al circus ha portato tanta tristezza ai suoi numerosi tifosi, ma ha anche a chi non lo ha avuto al primo posto tra i preferiti. Ad Abu Dhabi, dove Verstappen ha vinto il primo titolo, Kimi ha salutato tutti ritirandosi al 28° giro dell'ultimo dei 349 Gp della carriera e ha lasciato il tracciato con un'immagine davvero bellissima. Ora il finlandese si rilassa, è al mare come mostra sui social, e pensa alla sua nuova vita. Ma intanto non smette di dare forza al suo mito, mito che si alimenta pure grazie a un assist ricevuto dai profili social della Formula 1.

Che il campione del mondo 2007 lasciasse a fine stagione era quasi scontato, anche se in parecchi speravano in una sorpresa (e c'è ancora chi pensa possa tornare ancora), ma lui già sapeva che dopo la gara degli Emirati avrebbe chiuso la carriera. E così quando a marzo, alla vigilia del Gp del Bahrain, gli è stato chiesto quale sarebbe stata la gara che mi emozionerà di più, ha risposto ‘Abu Dhabi' ed ha aggiunto: "Perché sarà la mia ultima gara in Formula 1", e quando gli è stato chiesto di aggiungere qualcosa per l'evento ha scritto: "Arrivederci". Perfetto Kimi style, lo è stato anche quando ha risposto alla domanda: "Cosa ti sorprenderà di più di questo 2021?". La risposta è stata: "Niente".

E ora il video è diventato di pubblico dominio e c'è la stata la possibilità di vedere di nuovo Kimi Raikkonen, che dopo essersi ritirato aveva modificato la sua bio su Instagram cancellando tutto e aggiungendo: ‘Ritirato'. Una carriera strepitosa la sua sviluppata tra Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus, ancora Ferrari e l'Alfa Romeo. Nel 2007 ha vinto il Mondiale, ha disputato 349 Gp, ne ha vinti 21, l'ultimo negli Stati Uniti nel 2018, il primo in Malesia nel 2003.