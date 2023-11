La preghiera di Bastianini e Marquez a Bagnaia dopo il GP Malesia: “Pecco, per favore fallo per noi” Davanti al monitor a commentare il GP Malesia, Enea Bastianini e Alex Marquez hanno punzecchiato Francesco Bagnaia, arrivato 3°, nel suo testa a testa con Martin per la classifica generale che adesso vede Pecco avanti di 14 punti a due gare dalla fine.

A cura di Alessio Pediglieri

Al GP Malesia ha trionfato Enea Bastianini, il centauro della Ducati che ha pilotato in testa dal primo all'ultimo giro sul circuito di Sepang. Una prova imperiosa, che ha rivisto dopo un anno il 25enne riminese salire sul gradino più alto del podio, per la prima volta in questo Mondiale. Un Mondiale che è attualmente ancora nelle mani di Pecco Bagnaia, terzo all'arrivo, e con un +14 su Martin. Proprio questo argomento è stato oggetto di un simpatico siparietto nel retro-podio, al quale si è aggiunto anche Alex Marquez.

Tre avversari in pista, tre amici giù dalla sella. Come spesso accade di vedere in diretta, poco prima della premiazione ufficiale sul podio, le telecamere si soffermano sul dietro le quinte che è diventato un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, dove i migliori tre rivivono insieme i momenti decisivi della gara. Così, anche a Sepang, Bastianini, Marquez e Bagnaia si sono soffermati davanti al monitor a commentare le rispettive prestazioni.

Tutto si è svolto nella più classiche delle chiacchierate tra amici, sorridendo tra una staccata venuta poco bene e ricordando l'ansia per la temperature delle gomme che avrebbe potuto inficiare da un momento all'altro la prestazione. "Qui mi sa che la temperatura dell'anteriore era un po' salita" ha annesso infatti Alex Marquez rivedendosi in un tratto di pista, mentre Bagnaia si è dilungato in complimenti verso Bastianini per la sua vittoria, quando lo ha visto immortalato festeggiante, subito dopo l'arrivo. Ma è stato proprio Pecco a trovarsi al centro di un momento più che particolare quando il discorso è finito sulla classifica mondiale.

"Adesso quanti punti di vantaggio hai su Martin? 15? 14?" chiede un incuriosito Bastianini a Bagnaia che precisa subito: "14, sono +14 punti". Ma è Marquez a incalzare Pecco, subito dopo: "E' emozionante, portala così fino a Valencia…" riferendosi all'ultimo Gran Premio in programma, in calendario il 26 novembre, dopo il prossimo che si svolgerà in Qatar il 19. "Tienila aperta fino alla fine", continua lo spagnolo che poi riceve l'appoggio di Bastianini, "sì, dai, sarebbe davvero bello. Facci un favore, per noi e per tutti…". E Bagnaia? Rivolto con le spalle alla telecamere nasconde la propria reazione ma le sue parole risuonano forti e chiare: "Sì, ma non dipende solamente da me…".