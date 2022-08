La nuova Peugeot 408 presentata in una sfera: è stata esposta al Louvre-Lens Peugeot ha presentato la nuova 408 attraverso un’esposizione del tutto originale all’interno di una sfera. È stata messa in mostra al Louvre-Lens per mettere in mostra il suo design e le sue innovazioni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il giorno 4.08 per presentare la nuova Peugeot 408. La data non è un caso, fatta coincidere proprio con il nome del nuovo gioiello della casa automobilistica francese. Un modello inaspettato, proprio come il suo design, svelato al mondo lo scorso mese di giugno ma esposto in modo del tutto originale al Louvre-Lens. Un'esposizione del tutto originale presentata all'interno di una sfera trasparente che accoglie la nuova auto del Leone. In questo modo Peugeot ha fatto conoscere a tutti la sua auto anche per mettere in mostra, sfruttando la sfera, il suo fascino unico da Fastback dinamica e innovativa.

Cambiano infatti i punti di osservazione nell'esposizione e permettono di scoprire differenti aspetti della nuova auto di casa Peugeot. Il design dinamico e fluido al tempo stesso, è diventata così un’opera d’arte unica, che rivedremo probabilmente in occasione di altri eventi. Il progetto è stato realizzato da uno studio creativo parigino, Superbien, un gruppo talentuoso di artisti, ingegneri e tecnici che ha realizzato il progetto immaginato dall’agenzia OPEn trasformandolo in una realtà mozzafiato.

La Peugeot 408 sarà in vendita dal 2023 e la produzione inizierà prima a Mulhouse (Francia). Le prime immagini della vettura mostrano diverse differenze rispetto al passato con un design interno innovativo e sportivo tipico di un crossover fastback.

La sfera come esposizione tutta nuova per apprezzare il design della nuova Peugeot 408.

Peugeot ha dunque voluto regalare un'esposizione futuristica che possa essere bella da guardare valorizzando allo stesso tempo i dettagli dell'auto. “Ci è piaciuta molto l’idea di quest’opera temporanea, originale – ha detto Linda Jackson, CEO del Marchio PEUGEOT – Lo stile inedito di Nuova PEUGEOT 408, è stato apprezzato da moltissimi osservatori che hanno avuto modo di scoprirla, è stato messo in scena in modo molto originale, in questa cornice magnifica e moderna che è il Louvre Lens” ha concluso nel suo intervento.

L'identità del nuovo modello di Peugeot 408 ha dunque lo scopo di colpire e attrarre con il suo design. “PEUGEOT si evolve e innova in tutti i settori – aggiunge invece Phil York, Direttore Marketing e Comunicazione PEUGEOT – La Sfera trasparente, immaginata per Nuova PEUGEOT 408 mostra bene l’Allure, il fascino, del nostro nuovo modello in tutte le sue sfaccettature. Questa creazione è perfettamente in linea con il dispositivo globale che esprime la nuova identità di Brand di PEUGEOT”. In questo modo Peugeot ha reso nota in tutto il mondo la nuova 408.