La Mercedes di Hamilton vola tra i palazzi a Monte Carlo: spettacolare manovra di salvataggio Lewis Hamilton ha commesso un errore ed ha sbattuto contro le barriere nella parte finale della Fp3. I commissari hanno recuperato la Mercedes numero 44 che ha volato tra i grattacieli di Monaco.

A cura di Alessio Morra

Nelle Fp3 di Monte Carlo è vietato sbagliare. Perché in caso di errore il tempo per rimediare è pochissimo e se si sbaglia c'è bisogno di un super lavoro da parte dei meccanici. A sorpresa a sbagliare è stato uno dei piloti più bravi e cioè Lewis Hamilton, che nel finale è andato contro le barriere. Ciò che ha fatto notizia però non è stato tanto l'errore dell'inglese, ma la manovra con cui è stata riportata ai box la Mercedes numero 44.

Nell'ultima sessione di prove libere i piloti vanno a caccia del setup più che del tempo perfetto. Nel finale i big erano tutti in pista, compreso Lewis Hamilton che nel primo intertempo fa fucsia, significa che è stato il più veloce nel primo tratto del circuito, ma poco dopo entra con eccessiva velocità in curva, al Mirabeu alto, quello che precede la Curva del Grande Albergo (un tempo Loews), e perde la vettura, cerca di riprenderla, ma c'è poco da fare. Hamilton va a sbattere, i danni sono stati limitati per la Mercedes, ma le Fp3 prima vengono interrotte con bandiera rossa e poi chiuse definitivamente, perché mancavano meno di tre minuti.

Hamilton esce dalla vettura, deluso e arrabbiato, con le mani dietro la schiena avanza e si muove verso il suo box, osservando comunque le operazioni di recupero della sua Mercedes, perché il tempo è prezioso e anche uno o due minuti possono fare la differenza. I commissari del Gp di Monte Carlo sono tra i migliori al mondo e pur dovendo disincagliare la vettura di Lewis riescono nell'arco di pochi minuti nell'impresa.

Spostata dal circuito, la Mercedes di Hamilton doveva ritornare al box e per farlo doveva materialmente uscire dal tracciato. Così è partita un'operazione molto particolare. Perché la Mercedes è stata agganciata da una gru che l'ha fatta volare, molto in alto, le immagini della TV, hanno mostrato tutta l'operazione di salvataggio che è stata alquanto particolare, perché la Mercedes ha volato a un passo dai grattacieli del Principato prima di essere ricollocata all'esterno della pista, dove è finita su un canonico carro attrezzi che l'ha riportata al box.

Immaginate che sensazione ha provato chi viveva in uno di quei palazzi che magari mentre pranzava o leggeva un libro ha visto dalla finestra piuttosto vicina la Mercedes di Hamilton.