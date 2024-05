video suggerito

La McLaren cambia colore della livrea per il GP Monaco di F1: perché sarà gialla e verde La McLaren a Monte Carlo si presenterà con una livrea diversa dal solito. I colori della vettura di Norris e Piastri saranno il giallo e il verde, è un omaggio ad Ayrton Senna, il re di Monaco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel prossimo weekend si corre a Monte-Carlo, che è da sempre una delle gare più attese del Mondiale di Formula 1. La McLaren ci arriva pimpante. Norris ha vinto Miami e ed è stato battuto per un soffio a Imola. E la McLaren si presenterà con una livrea diversa dal solito, era annunciata, ma al momento dello svelamento è arrivata una grande sorpresa. Perché i colori della vettura di Norris e Piastri saranno il giallo e il verde.

La McLaren cambia colori e sceglie per Monaco il giallo e il verde

Era praticamente certo che la McLaren omaggiasse Ayrton Senna, a quarant'anni esatti dal primo podio della carriera e a trenta dalla scomparsa. Senna è tutt'ora il pilota che ha vinto il maggior numero di volte nella storia del GP di Monaco, sei i successi ottenuti tra il 1987 e il 1993.

Perché si omaggia Ayrton Senna, principesco a Monaco

Lì, sulle strade del Principato, ha scritto pagine memorabili nella storia della Formula 1, si aggiungono ai successi il podio del 1984 e il giro da fantascienza del 1988 in qualifica. Quindi omaggio più che dovuto e che renderà orgogliosi i piloti Piastri e Norris, che si troveranno a vivere un weekend con una vettura colorata diversamente e con cui si onora uno dei più grandi piloti della storia.

La McLaren aveva lasciato intendere in questi ultimi giorni che un omaggio ci sarebbe stato. Tantissimi gli omaggi a Senna tra foto e video, tutti dell'era McLaren, e in parecchi avevano capito che qualcosa bolliva in pentola. Ma al tempo stesso in parecchi erano certi (sbagliando a questo punto) che i colori sarebbero stati quelli dell'epoca d'oro della Formula 1 e cioè il bianco e il rosso, che erano i colori che ricordavano lo sponsor principale di allora. E invece sono il giallo e il verde: i colori del Brasile.

Formula 1 News Calendario Classifica segui