La Lancia Flaminia attende il nuovo Presidente della Repubblica: pronta l’auto per l’insediamento

A cura di Michele Mazzeo

Il nome del nuovo Presidente della Repubblica italiana non è ancora noto, si conosce invece l'automobile che accompagnerà il nuovo Capo dello Stato al Quirinale per la cerimonia d'insediamento. La prima macchina su cui salirà il successore di Sergio Mattarella sarà infatti la Lancia Flaminia già testata di recente sulle strade di Roma proprio in vista dell'imminente arrivo del "nuovo proprietario".

Si tratta della "Belfiore" (che deve il suo nome ad un cavallo delle scuderie del Quirinale), ossia una delle cinque decappottabili blu notte con carrozzeria cabriolet-landaulet commissionate dal presidente Gronchi nel 1960 alla carrozzeria Pininfarina (e restaurate nel 2001), l'unica insieme alla "Belvedere" rimasta ancora in dotazione al Presidente della Repubblica (una fu donata alla regina d'Inghilterra nel 1962, mentre le altre due in dotazione al Colle, la "Belsito" e la "Belmonte", sono ora ospitate rispettivamente dal Museo della Motorizzazione Militare di Roma e dal Museo dell'Automobile di Torino).

La Lancia Flaminia presidenziale dispone di interni in pelle Connolly nera, un interfono per comunicare con l'autista, cinque sedute posteriori con ampio divano e due strapuntini per ospitare fino ad un massimo di sette persone, una cappotta in tela apribile con parte posteriore trasparente. La vettura è dotata di un motore V6 a benzina da 2.5 litri e 102 CV e ha una lunghezza del passo pari a 3,35 metri (da qui l'appellativo di "335"), una lunghezza complessiva di 5,46 metri e un peso che supera le due tonnellate.

Oltre che per la cerimonia di insediamento la Lancia Flaminia sarà utilizzata dal nuovo Presidente della Repubblica solo in altre rarissime occasioni come la parata del 2 giugno o nel caso di visite di Stato speciali (fu usata per esempio durante la visita in Italia di John Fitzgerald Kennedy e di Charles De Gaulle). Per le altre occasioni invece il nuovo Capo dello Stato utilizzerà una delle altre cinque auto presenti nel garage del Quirinale: una Maserati Quattroporte e quattro Lancia Thesis.