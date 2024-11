La Lancia Delta Integrale di Roberto Baggio finisce all’asta, è un esemplare unico: quanto vale

video suggerito

Roberto Baggio si mette all'asta o meglio, mette all'asta un pezzo da collezione che lo rappresenta da vicino e che racconta un momento estremamente importante della sua vita calcistica, quello del Pallone d'Oro. Lo fa in questi giorni, fino a metà novembre, su un sito di aste online in cui ha messo a disposizione la mitica Lancia Delta Integrale Evoluzione del 1994. L'auto che nella versione particolare "Giallo Ginestra" è stata costruita appositamente per celebrare la vittoria del Divin Codino al Pallone d'Oro 1993. Un esemplare unico, con tanto di certificati e targa che ne attesta l'esclusività. Il prezzo? L'obiettivo è sfondare quota 300 mila euro tutti, ovviamente, da devolvere in beneficenza.

Un particolare degli interni della Lancia Delta Integrale all'asta (credits – Catawiki)

La mitica Lancia "Giallo Ginestra" di Baggio: un unico esemplare per amatori

È a disposizione di tutti coloro che possono permettersela la Lancia Delta integrale Evoluzione, di Roberto Baggio nella versione Kat del 1994 "Giallo Ginestra" costruita per celebrare il Pallone d'Oro, richiesta su commissione a fine del 1993. La vettura venne realizzata in uno speciale e unico allestimento mantenendo le specifiche tecniche della Lancia originale, con i 211 cavalli a trazione integrale in dotazione ma con un design esclusivo della carrozzeria bicolore e per l’abitacolo extra serie. Ed è proprio questo particolare che differenzia questa fuori serie dalle altre 220 realizzate. Un'auto completamente restaurata, nell'autunno 2023, grazie al lavoro di Ivan e Stefano Parussini della ItaliaMotorsport di Codroipo sotto la supervisione dell’esperto Miki Biasion.

Il rivestimento speciale per la Lancia Delta Integrale di Baggio (credits – Catawiki)

Quanto costa la Lancia e perché Baggio ha deciso di metterla all'asta

Ovviamente il pezzo da collezione per tutti gli appassionati non è passato inosservato, anzi. Sia i cultori delle quattro ruote ma anche coloro che fanno incetta di memorabilia sportivi sono subito accorsi nel verificare l'autenticità del pezzo e la serietà dell'offerta. Messa su uno dei canali maggiormente riconosciuti e autorevoli di aste online, Catawiki, dove la Lancia è stata proposta con una valutazione stimata attorno ai 300 mila euro. Subito è iniziata la chiamata al rilancio superando facilmente i 155 mila euro in poche ore. Ovviamente l'intenzione di Roberto Baggio è quello di donare il 100% del ricavato dalla vendita, al netto dei costi, in beneficenza ad una serie di organizzazioni onlus: "Stella di Cuori APS", Fondazione Vialli, Mauro Onlus, Pupi Onlus e Fondazione mondiale piloti onlus.

La Lancia Delta venne commissionata nel 1993 per celebrare il Pallone d'Oro appena vinto (credits – Catawiki)

L'auto che celebra il Pallone d'Oro di Baggio del 1993

La Lancia Delta Integrale all'asta è stata forgiata a seguito della vittoria di Roberto Baggio del 1993 al Pallone d'Oro, massimo premio cui può aspirare un calciatore in carriera. In quell'anno, con la maglia della Juventus, il Divin Codino trascinò i bianconeri alla conquista della Coppa Uefa e nelle stagioni seguenti a Torino vinse due Scudetti e una Coppa Italia. A distanza di 30 anni da quel premio, oggi Baggio ha deciso di donare l'auto che meglio lo rappresenta, donando il ricavato in beneficienza come da sempre l'ex stella di Caldogno fa.