La griglia di partenza del GP Valencia di MotoGP dopo le qualifiche: Bagnaia è 8° Jorge Martin conquista la pole position al termine delle qualifiche per il GP Valencia di MotoGP. Il pilota della Ducati è stato più veloce di tutti piazzandosi davanti a Marc Marquez e Jack Miller. Bagnaia partirà invece all’8° posto con Quartararo 4°.

A cura di Fabrizio Rinelli

Jorge Martin conquista la pole position al termine delle qualifiche per il GP Valencia di MotoGP. Il pilota della Ducati è stato più veloce di tutti piazzandosi davanti a Marc Marquez e Jack Miller. Bagnaia partirà invece all'8° posto con Quartararo 4°. Rimasto subito fuori dal Q2 invece Enea Bastianini che dopo essere andato vicino alla terza posizione è poi caduto in curva nel finale: nessun danno al pilota, ma Enea è stato costretto a restare fuori dal Q2. ottengono l’accesso alla Q2 Maverick Vinales (Aprilia) e Alex Rins (Suzuki). Q2 che hanno visto subito protagonista però Jorge Martin con Miller e Rins alle sue spalle con Quartararo 5° dopo il primo giro con 1:30.493, mentre Bagnaia è 9° con 1:30.766.

Bagnaia torna nei box per una modifica al posteriore e una volta rientrato in pista recupera 5 posizioni con il suo primo giro lanciato portandosi al 7° posto. Là davanti a due minuti dal termine è Jorge Martin primo con Marc Marquez secondo a volare in vetta a caccia della pole. Nel frattempo Quartararo rientra in pista in quarta posizione mentre Bagnaia all'ultimo minuto prova a fare il possibile per guadagnarsi la pole ma non sembra avere il ritmo migliore e infatti alla fine deve accontentarsi dell'ottava casella. Quartararo invece ferma la sua moto al quarto posto.

I risultati delle qualifiche di MotoGP oggi

Q2

. MARTIN 1:29.621 MARQUEZ +0.205 MILLER +0.213 QUARTARARO +0.279 RINS +0.319 M. VIÑALES +0.334 BINDER +0.418 BAGNAIA +0.428 ZARCO +0.481 ESPARGARO +0.503

Q1