La gioia commossa di Domizia, fidanzata di Bagnaia: “Non parla sennò piange”. E Pecco va a baciarla La presenza costante di Domizia Castagnini, fidanzata di Pecco Bagnaia, nel giorno più importante della sua carriera. Quando non trova le parole, arriva lui a toglierla dall’imbarazzo.

A cura di Redazione Sport

C'è una squadra nella squadra che custodisce il segreto dei successi di Pecco Bagnaia, fresco campione del mondo in MotoGP, primo italiano a riuscirci 13 anni dopo l'ultimo trionfo di Valentino Rossi. È il tandem formato dalle colonne della sua vita, immancabili nel box ad ogni gara, ovunque nel mondo: la sorella Carola e la fidanzata Domizia Castagnini, naturalmente presenti a Valencia per l'appuntamento più importante della sua carriera.

La regia internazionale ha spesso indugiato su di loro nei momenti cruciali della gara. La formazione è quella di sempre: sedute una accanto all'altra in un angolo del box, con lo sguardo di Carola rivolto ai tempi in pista e quello di Domizia che solo saltuariamente punta allo schermo. Entrambe nella morsa della tensione, scemata gradualmente con il passare dei giri, fino all'esplosione di gioia finale.

Domizia Castagnini con Pecco Bagnaia nel box Ducati

"Sono sei anni che io guardo e vivo le gare con Pecco, e sono sei anni che mi comporto in questo modo – aveva raccontato Domizia nei giorni scorsi alla Gazzetta dello Sport, scherzando sul trasporto con cui segue le corse –. Secondo me c’è stata una visione un po' sballata di me in Malesia, perché mi sono presa tante di quelle prese in giro dai miei amici… Io sono una ansiosa e credo si sia capito".

Ha imparato a conoscerla anche il pubblico del Motomondiale e la stessa MotoGP ha voluto in qualche modo celebrarla nel corso dei festeggiamenti per il Mondiale vinto da Bagnaia, indugiando sullo sguardo di Domizia negli istanti in cui Pecco saliva sul gradino più alto del podio da campione del mondo.

Pecco e Domizia condividono la vita da sei anni, quelli nei quali Bagnaia è diventato prima uomo, poi pilota e infine campione. Domizia lo accompagna nel suo percorso in modo discreto, sempre presente ma raramente sotto i riflettori. Si concede poco alle interviste, in particolari nei momenti più concitati, quelli nei quali preferisce tenere a freno la propria emotività.

Come è successo anche nel post-gara a Valencia, mentre Bagnaia era celebrato negli studi di Sky e lei aveva raggiunto la cabina di commento, tra Guido Meda e Mauro Sanchini, per assistere da vicino all'intervista di Pecco. Non appena hanno provato a strapparle una dichiarazione è stato lo stesso pilota ad intervenire, scherzando sullo stato d'animo della compagna: "Non parla altrimenti piange di nuovo".

Alla battuta, accolta con il sorriso in studio, ha fatto seguito la scena più tenera della domenica: al termine del suo intervento Bagnaia si è affacciato nella cabina di commento per dare un bacio alla sua Domizia. Perché questo Mondiale, in fondo, è stato anche questione di cuore.